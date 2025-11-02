Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Граждански патрули в Мадрид хващат български джебчийки

Доброволци снимат крадлите и публикуват лицата им в Instagram, разкривайки добре организирана престъпна мрежа

Днес, 10:26
Вече две години група граждани под името "Патрула Мадрид" ден и нощ преследват и заснемат джебчийки в крачка по тесните улици на стария град.
Нова телевизия
Вече две години група граждани под името "Патрула Мадрид" ден и нощ преследват и заснемат джебчийки в крачка по тесните улици на стария град.

Десетки българки са в центъра на скандал в Мадрид, след като граждански патрули започнаха да ги снимат, докато крадат по улиците и метрото на испанската столица, разказва "Нова телевизия". Доброволческата организация "Патрула Мадрид" документира престъпленията им и публикува снимките и имената им в Instagram, разкривайки добре организирана престъпна мрежа, която нанася сериозни щети на имиджа на България.

Вече две години група граждани под името "Патрула Мадрид" ден и нощ преследват и заснемат джебчийки в крачка по тесните улици на стария град. "Ние сме обикновени граждани от всички слоеве на обществото - собственици на ресторанти, барове, аматьори-гидове, пенсионери", обяснява един от членовете на патрула. Макар сред задържаните да има румънци и босненци, според тях най-голямата и организирана група са именно българките.

Доброволците описват мрежата като "огромно българско движение, което е много, много добре организирано". Според тях става въпрос за пирамидална структура, чийто връх е свързан с друг тип престъпни организации, занимаващи се с трафик на коли, наркотици и пране на пари. "Идентифицирали сме повече от 150 жени тук, които са от една и съща банда", твърди друг член на патрула. "Не знам дали мога да го кажа това, но те са ромски семейства от България. За мен те са от България. И в Испания има роми и те са испанци".

През двегодишната си дейност патрулът е изградил ясен профил на извършителките. "Мнозинството са на 25, 30, максимум 40 години. Обикновено са много сериозни. Никога не се усмихват. Поне две жени вървят заедно и дори не си говорят помежду си", обясняват те. Разпознават ги и по специфичния начин на обличане и носенето на слънчеви очила.

С времето българките са станали все по-креативни в методите си. Жертвите им са предимно възрастни хора и туристи от Източна Азия, които носят повече пари в брой. "Обикновено ходят на много пренаселени места. Например, българските джебчии ходят в автобусите в пиковите часове", разказва член на патрула. Класическият им метод е да прикрият ръката си с дреха, докато измъкват портфейли от чанти или джобове.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

джебчийки, Мадрид

Още новини по темата

Ограничава се достъпът до летището в Мадрид заради бездомници
16 Май 2025

Българин е арестуван за изнудване на шеф на ФК "Севиля" за 500 000 евро
06 Дек. 2023

Димитров не взе сет и във втората си среща с Алкарас
30 Апр. 2023

Димитров проби до III кръг за мач с бившия №1
28 Апр. 2023

Неизвестни американци спряха Григор Димитров в турнира на двойки
27 Апр. 2023

И двоен късмет не помогна на Томова в Мадрид
26 Апр. 2023

Писмата-бомби в Испания станаха 6 за денонощие
01 Дек. 2022

Испания нареди на предприятията си да ограничат температурата
03 Авг. 2022

НАТО ще превъоръжи Украйна, след като обяви Русия за пряка заплаха
29 Юни 2022

Феноменът Алкарас продължава да твори тенис история
08 Май 2022

Двама издирвани и поне 17 са ранени след експлозия в Мадрид
06 Май 2022

Димитров пак не взе дори сет от Циципас
05 Май 2022

Григор Димитров разгроми световния №15 на "Мастърс" в Мадрид
05 Май 2022

Димитров победи на двойки следващия си съперник на сингъл
03 Май 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте