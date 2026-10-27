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Евродепутати пак настояват за край на смяната на часа

Днес, 11:40
БГНЕС

Евродепутати от различни политически групи в Европейския парламент призоваха министрите на транспорта на държавите членки да възобновят обсъжданията за прекратяване на сезонната смяна на часовото време в ЕС. В писмо до министрите се настоява за общоевропейско решение. През последните седем години няма действия по законодателното предложение на Европейската комисия. ЕП подкрепи инициативата с голямо мнозинство през март 2019 г., но оттогава няма напредък. 

„В неделя върнахме часовниците с час назад и темата отново може да се окаже забравена до март, когато ще преминем към лятното часово време. От години чакаме Европа да сложи край на тази отживелица“, коментира българският евродепутат Емил Радев.

Проблемът е, че Съветът на ЕС все още не е постигнал обща позиция. В обществена консултация на Европейската комисия от 2018 г. 84% от приблизително 4,6 милиона участници са подкрепили прекратяването на смяната на времето. Допитвания в различни държави членки през годините също отчитат широка подкрепа за премахването на сезонната смяна на времето, а ЕК работи по ново проучване, което да помогне на Съвета да се постигне решение.

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