ЕС затяга санкциите срещу енергетиката и финансите на Русия

Днес, 16:04
Европейският съюз съгласува новия, 19-ти пакет санкции срещу Русия, съобщиха световните агенции. Той е насочен към криптовалутата, банковия сектор и енергетиката. Предстои пакетът да се гласува от държавите-членки.

В него влизат забрана за вноса на руски втечнен газ от 1 януари 2027 г. /това е една година по-рано от планираното/, сваляне на тавана на цената на руския петрол до 47,6 долара за барел, забрана за всякакви сделки с "Роснефт" и "Газпромнефт", санкции срещу всеки, който купува руски нефт, включително и Китай. Освен това в списъка със санкциите се добавят още 118 кораба.

The Guardian пише, че ЕС е изброил страните, които все още внасят руски газ - Белгия, Франция, Гърция, Унгария, Нидерландия, Португалия, Словакия и Испания.

"Сега ние преследваме онези, които подхранват войната на Русия, купувайки нефт, заобикаляйки санкциите. Целим се в нефтопреработвателните заводи, търговците на петрол и нефто-химическите компании в трети страни, включително Китай", каза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Сред санкциите във финансовата сфера са забрана за транзакции с още повече руски банки, както и с банки от трети страни, които са свързани с "алтернативни руски платежни системи". Предвиждат се още ограничения в работата на криптоборсите, както и забрана за транзакции в руските специални икономически зони, които са свързани с войната срещу Украйна. Ще бъдат въведени ограничения по отношение на руската платежна система "Мир".

«Войната на Кремъл зависи от незаконните парични плащания. Имаме намерение да ги пресечем още при източника. Целим се в руската платежна система "Мир", обясни зам.председателят на ЕК Кая Каллас. "Ще предложим и още мерки срещу китайски фирми, които подкрепя руския военно-промишлен комплекс", добави фон дер Лайен.

В санкционния списък ще бъдат внесени 45 компании, които оказват пряка или косвена подкрепа на руския военно-промишлен комплекс.

Пакетът ще включва и мерки срещу физически лица, които са замесени в отвличането на украински деца.

 

 

