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Днес Хашим Тачи ще чуе присъдата си в Хага

Днес, 07:00
Хашим Тачи в съда в Хага
ЕПА/БГНЕС
Хашим Тачи в съда в Хага

Присъдата срещу бившите ръководители на Армията за освобождение на Косово (АОК) Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи ще бъде обявена днес, 16 септември, от 10:00 часа местно време в Хага, съобщава косовският новинарски сайт "Репортери". Заседанието ще бъде публично и ще може да бъде проследено на албански, английски и сръбски език чрез сайта на Специализираните състави за Косово, както и от публичната галерия в съдебната зала.

Четиримата бивши командири на АОК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения, съобщи БТА.

Петдесет и осемгодишният Хашим Тачи, бивш политически лидер на АОК, беше президент на младата държава, когато през ноември 2020 г. му бяха повдигнати обвиненията. Тогава той подаде оставка и се яви в Хага, където беше задържан. Прокуратурата поиска 45 години затвор за него, както и за другите трима бивши командири на АОК, които са подсъдими по същото дело.

В навечерието на очакваното решение косовските власти са предприели засилени мерки за сигурност, отбелязва "Репортери". Косовската полиция съобщи, че е координирала действията си с КейФОР, ЕУЛЕКС, посолството на САЩ, представителството на ЕС и ОССЕ.

При необходимост са възможни временни ограничения или спиране на движението по засегнати улици, като са предвидени и патрули за пренасочване на трафика. Полицията отхвърли твърденията, че страната е "блокирана", като подчерта, че подобни мерки са стандартна процедура при очаквани големи събирания.

Американското посолство в Прищина предупреди гражданите на САЩ за планирани големи демонстрации в центъра на столицата и други големи градове, които могат да доведат до струпване на хора, затваряне на пътища и сериозни нарушения на трафика. Великобритания и Франция също призоваха своите граждани в Косово да проявяват повишено внимание и да избягват местата с протести.

На 12 септември в Прищина се състоя многохиляден "Марш за свобода" в подкрепа на подсъдимите, а представители на ветерански организации и политически партии изразиха очакване за оправдаване на обвиняемите, припомня "Репортери". Самият Тачи заяви през август, че очаква да бъде оправдан по всички обвинения.

Процесът срещу четиримата започна през април 2023 г., припомня порталът "КоССев". Те са обвинени в шест престъпления срещу човечеството и четири военни престъпления, за които прокуратурата твърди, че са извършени между март 1998 г. и септември 1999 г. в Косово и Северна Албания. Доказателствената фаза приключи през декември 2025 г., а заключителните пледоарии бяха представени през февруари тази година. Всички обвиняеми отричат вината си.

 

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Ключови думи:

АОК, Хашим Тачи

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