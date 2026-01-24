Барикади в Минеаполис след поредното убийство от федералните власти

Обстановката в Минеаполис рязко се влоши, след като половин дузина федерални агенти разстреляха още един американски гражданин. Протестиращите строят барикади, въпреки студа, който достигна до -21 градуса. Полицията и федералните служби задействаха тежка техника, а губернатор Тим Уолц поиска да влязат допълнителни подразделения на Националната гвардия.

Жертвата е Алекс Джефри Прети, на 37 години, американски гражданин от южната част на Минеаполис. Федералната полиция се опитала да усмири мъж, размахващ пистолет - това твърдят източници от правоприлагащите органи.

39-секунден клип показва около половин дузина полицаи, които се борят с някого на тротоара пред магазин за понички на кръстовището на 26-а улица и авеню „Николет“ в Минеаполис, когато се чува изстрел. На кадрите се вижда как полицаите се разбягват след изстрела.

Стрелбата е станала, след като мъжът е извадил огнестрелно оръжие с два пълнителя, съобщи източник от правоприлагащите органи пред „The Post“, споделяйки снимка на оръжието. От самия клип това не става ясно, но се вижда правителствен агент да се отдалечава от мястото с оръжието в ръка, миг преди друг агент да произведе фаталния изстрел.

"Служителите се опитаха да разоръжат заподозрения, но въоръженото лице оказа яростна съпротива. Страхувайки се за своя живот и за живота и безопасността на колегите си, агент е произвел защитни изстрели. Медицински екипи на място незабавно са оказали помощ на лицето, но е била констатирана смъртта му на местопроизшествието. Заподозреният е разполагал и с 2 пълнителя, но не е носил документи за самоличност – това изглежда като ситуация, в която дадено лице е искало да нанесе максимални щети и да извърши убийства на служителите на реда" - това се казва в официалното изявление на DHS.

"Около 200 метежници пристигнаха на мястото и започнаха да пречат и да нападат органите на реда. Бяха предприети мерки за контрол на тълпата с цел осигуряване безопасността на гражданите и служителите на правоприлагащите органи", допълват от службата.

В изявление градските власти призоваха жителите да запазят спокойствие и да избягват района. „Запознати сме със съобщенията за поредна стрелба с участието на федерални служители на реда. Работим по потвърждаването на допълнителни подробности“, се казва в изявлението.

Протестиращи, вбесени от разполагането на агенти на имиграционните служби (ICE), са притеснявали хора в района, за които смятат, че са правителствени агенти. В петък протестиращи са крещели обиди към двама души в цивилни дрехи, вярвайки, че са агенти, след като са обявили, че наетата от тях кола е свързана с инцидента, според видео, прегледано от „The Post“.

Губернаторът Тим Уолц (демократ от Минесота) публикува пост за инцидента в социалната мрежа X късно в събота сутринта, докато подробностите за стрелбата все още се изясняваха. „Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасяваща стрелба от федерални агенти тази сутрин. На Минесота ѝ дойде до гуша. Това е отвратително“, написа той и добави: „Президентът трябва да прекрати тази операция. Изтеглете хилядите необучени служители от Минесота. Сега.“

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей: Виждали сме подобни операции на други места в други държави, но не и тук, в Америка. Не и по такъв начин, при който велик американски град бива нападнат от собственото си федерално правителство.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани: ICE (Имиграционните служби) тероризират нашите градове. ICE поставя всички ни в опасност. Закрийте ICE.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Кметът и Губернаторът подбуждат бунт с надутата си, опасна и арогантна реторика! Наред с други неща, това е прикритие за милиардите долари, които са били откраднати от някога великия щат Минесота! Всъщност е напълно възможно общата сума пари, откраднати през годините от корумпирани политици и измамници в Минесота, да надхвърли 100 милиарда долара.

Джей Ди Ванс: Когато посетих Минесота, това, което агентите на ICE (Имиграционните служби) искаха повече от всичко, беше да работят заедно с местните органи на реда, за да не излизат ситуациите на място извън контрол. Местното ръководство в Минесота досега отказва да откликне на тези молби.

ПРЕДИСТОРИЯ: Агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) застреляха жена в колата ѝ по време на операция в Минеаполис на 7 януари. Департаментът за вътрешна сигурност (DHS) заяви, че жената се е опитала да прегази служителите, определяйки случая като "акт на вътрешен тероризъм". След този случай в Минеаполис избухнаха протести, които продължават и сега.