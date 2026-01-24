Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Барикади в Минеаполис след поредното убийство от федералните власти

Днес, 07:38
Агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) и протестиращи в Минеаполис
BGNES/EPA
Агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) и протестиращи в Минеаполис

Обстановката в Минеаполис рязко се влоши, след като половин дузина федерални агенти разстреляха още един американски гражданин. Протестиращите строят барикади, въпреки студа, който достигна до -21 градуса. Полицията и федералните служби задействаха тежка техника, а губернатор Тим Уолц поиска да влязат допълнителни подразделения на Националната гвардия.  

Жертвата е Алекс Джефри Прети, на 37 години, американски гражданин от южната част на Минеаполис. Федералната полиция се опитала да усмири мъж, размахващ пистолет - това твърдят източници от правоприлагащите органи.

39-секунден клип показва около половин дузина полицаи, които се борят с някого на тротоара пред магазин за понички на кръстовището на 26-а улица и авеню „Николет“ в Минеаполис, когато се чува изстрел. На кадрите се вижда как полицаите се разбягват след изстрела.

 Стрелбата е станала, след като мъжът е извадил огнестрелно оръжие с два пълнителя, съобщи източник от правоприлагащите органи пред „The Post“, споделяйки снимка на оръжието. От самия клип това не става ясно, но се вижда правителствен агент да се отдалечава от мястото с оръжието в ръка, миг преди друг агент да произведе фаталния изстрел.

"Служителите се опитаха да разоръжат заподозрения, но въоръженото лице оказа яростна съпротива. Страхувайки се за своя живот и за живота и безопасността на колегите си, агент е произвел защитни изстрели. Медицински екипи на място незабавно са оказали помощ на лицето, но е била констатирана смъртта му на местопроизшествието. Заподозреният е разполагал и с 2 пълнителя, но не е носил документи за самоличност – това изглежда като ситуация, в която дадено лице е искало да нанесе максимални щети и да извърши убийства на служителите на реда" - това се казва в официалното изявление на DHS.

"Около 200 метежници пристигнаха на мястото и започнаха да пречат и да нападат органите на реда. Бяха предприети мерки за контрол на тълпата с цел осигуряване безопасността на гражданите и служителите на правоприлагащите органи", допълват от службата.

В изявление градските власти призоваха жителите да запазят спокойствие и да избягват района. „Запознати сме със съобщенията за поредна стрелба с участието на федерални служители на реда. Работим по потвърждаването на допълнителни подробности“, се казва в изявлението.

Протестиращи, вбесени от разполагането на агенти на имиграционните служби (ICE), са притеснявали хора в района, за които смятат, че са правителствени агенти. В петък протестиращи са крещели обиди към двама души в цивилни дрехи, вярвайки, че са агенти, след като са обявили, че наетата от тях кола е свързана с инцидента, според видео, прегледано от „The Post“.

  • Губернаторът Тим Уолц (демократ от Минесота) публикува пост за инцидента в социалната мрежа X късно в събота сутринта, докато подробностите за стрелбата все още се изясняваха. „Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасяваща стрелба от федерални агенти тази сутрин. На Минесота ѝ дойде до гуша. Това е отвратително“, написа той и добави: „Президентът трябва да прекрати тази операция. Изтеглете хилядите необучени служители от Минесота. Сега.“

  • Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей: Виждали сме подобни операции на други места в други държави, но не и тук, в Америка. Не и по такъв начин, при който велик американски град бива нападнат от собственото си федерално правителство.

  • Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани: ICE (Имиграционните служби) тероризират нашите градове. ICE поставя всички ни в опасност. Закрийте ICE.

  • Доналд Тръмп, президент на САЩ: Кметът и Губернаторът подбуждат бунт с надутата си, опасна и арогантна реторика! Наред с други неща, това е прикритие за милиардите долари, които са били откраднати от някога великия щат Минесота! Всъщност е напълно възможно общата сума пари, откраднати през годините от корумпирани политици и измамници в Минесота, да надхвърли 100 милиарда долара.

  • Джей Ди Ванс: Когато посетих Минесота, това, което агентите на ICE (Имиграционните служби) искаха повече от всичко, беше да работят заедно с местните органи на реда, за да не излизат ситуациите на място извън контрол. Местното ръководство в Минесота досега отказва да откликне на тези молби.

ПРЕДИСТОРИЯ: Агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) застреляха жена в колата ѝ по време на операция в Минеаполис на 7 януари. Департаментът за вътрешна сигурност (DHS) заяви, че жената се е опитала да прегази служителите, определяйки случая като "акт на вътрешен тероризъм". След този случай в Минеаполис избухнаха протести, които продължават и сега. 

Жертвата е Алекс Джефри Прети, на 37 години, американски гражданин
Жертвата е Алекс Джефри Прети, на 37 години, американски гражданин
Твърди се, че това е оръжието, иззето от Прети
Твърди се, че това е оръжието, иззето от Прети
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Минеаполис

Още новини по темата

Полицайката, убила младеж в Минеаполис, сбъркала оръжието
13 Апр. 2021

Размирици в Минеаполис след ново убийство на чернокож
12 Апр. 2021

Бели полицаи измиха краката на чернокожи пастори в САЩ
08 Юни 2020

Тръмп е подложен на безпрецедентни критики заради бунтовете

04 Юни 2020

Протестиращите в САЩ взеха на мушка полицаите
02 Юни 2020

Въведоха комендантски час в няколко големи американски града
31 Май 2020

Мадона се включи неуместно в антирасистки протест
31 Май 2020

Тръмп обиколи Минеаполис с джипка и удари бизнеса на Бил Гейтс
29 Май 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?