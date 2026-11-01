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50 млн. американци вече гласуваха на междинните избори за Конгрес

Днес, 07:08

Близо 50 милиона американци са гласували предсрочно на междинните избори за Конгрес на 3 ноември, като около 22,4 млн. от тях са изпратили бюлетините си по пощата, а 27,4 млн. са отишли лично на избирателните секции, съобщават американски медии. Към края на септември в страната има 210 млн. регистрирани гласоподаватели. През 2022 г. гласовете за Камарата бяха общо около 108 млн., така че повечето избиратели все още не са гласували.

Данните на Изборната лаборатория към Университета на Флорида показват, че към петък вечер са били подадени 49 564 545 предсрочни гласа. Според проследяването на NBC News предсрочните гласове вече са над 52 млн., а Bloomberg отбелязва, че поне всеки пети регистриран избирател вече е гласувал.

На 3 ноември американците избират всичките 435-те места в Камарата на представителите, 35 от 100-те места в Сената и 36 губернаторски постове. В момента републиканците имат конгрес и в Камарата, и в Сената. Новият Конгрес ще положи клетва на 3 януари 2027 г.

Ранното гласуване тази година е необичайно силно в оспорваните щати. Най-много гласове досега има в Тексас (6,9 млн.), Калифорния (5,1 млн.) и Флорида (4,7 млн.). Според анализ на Асошиейтед Прес ранното гласуване в Южна Каролина е нараснало с 83%. Там се избира наследник на починалия републикански сенатор Линдзи Греъм. Белият дом също призова избирателите да гласуват по-рано и да „избегнат опашките“.

Прогнозите са по-благосклонни към демократите в гласуването за Камарата, докато за Сената борбата остава много оспорвана. По изчисления на Bloomberg те водят с 12 пункта по активност при ранното гласуване, което се доближава до преднината преди победата на Джо Байдън през 2020 г. В щатите, които отчитат партийната принадлежност, регистрираните демократи са подали 43,9% от предсрочните бюлетини, републиканците 31,3%, а независимите 24,8%. Тези данни не показват непременно крайния резултат. Само 27 щата следят ранното гласуване по партийна регистрация.

Предсрочното гласуване за изборите на 3 ноември е възможно в 47 щата и в окръг Колумбия, то нямаше единна начална дата, всеки щат има свои правила.

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