15 загинаха в дерайлирал фуникуляр в Лисабон

15 души загинаха, а 18 са ранени, след като популярен фуникуляр дерайлира в Лисабон. Трагедията се случи на влакчето Глория, което свързва площад "Рестаурадорес" с квартала "Байро алто", известен с баровете и нощните си заведения. Първоначално бе съобщено за най-малко трима загинали и много ранени, но преди минути броят на жертвите бе актуализиран, а местни медии съобщават, че поне петима от пострадалите са в тежко състояние. Португалия обяви национален траур, след като това стори и общината на Лисабон.

Очевидци разказваха, че има хора, които още са блокирани между ламарините на почти унищоженото влакче, но по-късно властите съобщиха, че са успели да ги извадят. Все още не е известно колко души е имало във фуникуляра по време на инцидента, случил се около 18:05 ч. тази вечер, но капацитетът му е за 42 души. Предполага се, че част от загиналите са чуждестранни туристи - и трите фуникуляра на Лисабон са една от големите атракции на столицата.

Първоначалните данни сочат, че се е скъсало или откачило едно от въжетата на фуникуляра, поради което той е изгубил контрол и се е забил в близка сграда, съобщи португалският ежедневник "Обсервадор". Очевидци разказват пред "Си Ен Ен", че проблемите са започнали при другия фуникуляр от двойката, но в крайна сметка при него всичко е било наред.

Фуникулярът Глория е открит през 1885 г., а три десетилетия по-късно е електрифициран. Тази линия е дълга 275 метра и взема разстоянието за 3 минути.