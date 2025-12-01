За млади учени и постдокторанти ще има още 8 млн. евро

Трето издание на национална програма "Млади учени и постдокоранти" с бюджет от 8 млн. евро предлага министерството на образованието. Тя е за периода 2026-2029 г., като бенефициенти по нея отново могат да са държавните висши училища и публични научни организации с програмна акредитация за степен "доктор" и с интензивност на научна продукция над единица.

Целта на програмата е задържането на перспективни млади хора за научноизследователска работа, както и увеличаване на младите учени у нас чрез по-привлекателни възнаграждения.

Университетите и научните организации са длъжни да проведат конкурсни процедури, като публикуват електронна обява на сайта си за откриване на процедурата, а за постдокторантите и на електронния портал Euraxess. Средствата, които получат, следва да се разпределят между младите учени и постдокторантите по правила и критерии, отчитащи приноса на всяко звено към общата научна продукция и броя на научноизследователския им състав на трудов договор.

За млад учен по програмата ще се смята "лице, извършващо научноизследователска и научнообразователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на степен "магистър", но не повече от 10 г. придобиването ѝ. Кандидатите могат да са асистенти или главни асистенти на трудов договор в университета или научната организация; да са докторанти с право на защита и назначени на трудов договор; докторанти в редовна, задочна или самостоятелна форма или да са специалисти с висше образование, отговарящи на условието за млад учен и да са на трудов договор.

Университетите ще могат да използват средствата за възнаграждения както на новоназначени, които не могат да бъдат по-малко от 80% от назначените млади учени по програмата, така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени млади учени (до 20% от назначените). Месечните им възнаграждения следва да са не по-ниски от 150% от минималната работна заплата за страната с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя. За изпълнение на научноизследователските задачи ще може да се ползват до 20% от цялата сума на гранта, като тук се включват пари за командировки, закупуване на материали, консумативи, специализирано оборудване и др.

Подкрепата за постдокторантите пък е с цел да стимулира млади учени със степен "доктор" да провеждат висококачествена изследователска дейност, както и да се повиши научното ниво на университетите. Кандидатите трябва да са учени, придобили първа степен "доктор", но не повече от 8 г. след придобиването ѝ. Изисква се минимум 80% от назначените постдокторанти да са външни за университета. В случаите, в които организацията, от която мигрират, е от страната, тя трябва да даде съгласие за участие в програмата, както и да поеме ангажименти за пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и използване на освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени. В този модул задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение в дадения университет. Новоназначени постдокторанти ще могат да получават месечно възнаграждение не по-ниско от 250% и не повече от 300% от минималната заплата за страната.

ОТЧЕТ

Първото издание на програма "Млади учени и постдокторанти" бе одобрена през 2028 г. Бюджетът й бе 15 млн. лв., като до края й през 2021 г. са стимулирани над 1000 млади учени и над 850 постдокторанти от общо 17 организации бенефициенти. Най-много млади учени са подкрепени в Българската академия на науките - 371, а най-голям брой постдокторанти - в Софийския университет - 281.

През 2022 г. програмата бе продължена - отново с 15 млн. лв. до края на 2025 г. Класираните бенефициенти по нея са общо 30, измежду които БАН, ВМА, Селскостопанската академия, НИМХ, Националният център по заразни и паразитни болести и 25 държавни висши училища. Със средствата за първия етап са подкрепени общо 479 млади учени и 342 постдокторанти.