Тревненската школа остава без покрив за началото на учебната година

С наближаването на учебната година се стопяват надеждите на Националната гимназия по изкуствата в Трявна да посрещне учениците си с оправен покрив след пожара въпреки обещанията на министерството на културата, че щетите ще бъдат оправени навреме.

Част от сградата на 100-годишната Тревненска школа изгоря в началото на април. Жертви на големия пожар станаха покривът, ателиетата на последния етаж, заедно с компютрите и специализираното оборудване. От министерството на културата, под чийто надзор е гимназията, обещаха, че ще се работи възможно най-бързо, за да се издадат нужните документи за вземане на разрешение за строеж и издигане на нов покрив. Благодарение на корпоративен дарител сградата беше покрита с временна конструкция, която да я защитава, а на учениците се наложи да се прегрупират - теоретичните часове се провеждаха в училище "Пенчо Райков" в Трявна, а пък практическите - в незасегнатите от пожара работилници. В Тревненската школа гимназистите учат специалностите художествена дърворезба, интериорен дизайн и иконопис.

Обещанията на културното министерство обаче се оказват кухи и по всичко личи, че и през новата учебна година децата ще тичат между двете училища. През юли директорът на гимназията Орфей Миндов каза пред "Сега", че няма информация кога ще бъдат предприети следващите стъпки към ремонта. Информация няма и месец по-късно, когато до началото на учебната година остават броени дни, става ясно от интервю на Миндов за БНР. Вече два месеца се чака решение за отпускане на необходимите средства за ремонт от Междуведомствената комисия за възстановяване при бедствия и аварии. Това става въпреки гръмките обещания на властта, че ще се погрижи максимално бързо. Изготвеният проект за изграждане на конструкцията, включително саниране на сградата и възстановяване на ателиетата и щетите в централния корпус, възлиза на около 2 милиона лева.

"Чакаме Междуведомствената комисия вече 2 месеца да се събере, да вземе решение, че след това имаме и процедури. Не знам кога ще стане. Аз съм възмутен. Не знам какво трябва да отговоря сега на 15 септември, като ми дойдат децата с родителите, как да ги успокоя, че ще започнем нормално", каза Миндов за БНР.

Още в средата на юни в министерството са подадени архитектурният проект за изграждане на постоянен покрив и цялата необходима документация. Застрахователите също не са изплатили обезщетение. "Само едни обещания, обаче няма резултат. Аз очаквах бърза реакция, както имах обещание от държавата. Този временен покрив не може да изкара зимата. Аз не мога да започна никакви ремонти надолу, защото покривът тече. Всичко в централния корпус до първия етаж е погром. Много съм притеснен и не знам вече на кого да звъня. Това за мен е абсолютно безотговорно отношение. Цялото лято беше загубено. Не виждам как ще си свършат работата децата, как ще ги учим", казва Миндов.

След бедствието, сполетяло Тревненската гимназия, хиляди хора са дарили и продължават да даряват пари. Средствата по сметката на училището и събраните чрез кампаниите надхвърлят 160 000 лева. С тях се предвижда да бъде възстановено специализираното оборудване, да бъде закупена изгубената в пожара техника. ''Но най-важен сега е покривът'', изтъква директорът на Тревненската школа.

"Сега" изпрати запитване до министерството на културата кога се очаква да приключи необходимата процедура и да се избере фирма, която да започне ремонт на засегнатите от пожара части на сградата на гимназията. Отговор така и не беше получен.