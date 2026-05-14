МОН обеща пълна анонимност на матурите

Над 53 хиляди зрелостници ще се явят на тазгодишните матури 2026 г. Това съобщиха на брифинг в МОН министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и експерти, пряко ангажирани с организацията и провеждането на предстоящите зрелостни изпити. Общо по различните предмети в страната ще се проведат 88 държавни зрелостни изпита. Ангажираните квестори са общо над 23 700.

Първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература е на 20 май 2026 г. , като ще се проведе в 783 училища. Заявилите участие в него са 53 652 души. Той ще е в три части: първата и втората - по 60 минути, третата - 120 минути. Въпросите с избираем отговор ще се оценяват автоматично, като оценителите ще имат отношение само към въпросите с отворен отговор.

Втората матура, която е по профилиращ предмет, изучаван в 11. и 12. клас, както и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация, са насрочени за 22 май. За втора матура заявления са подали 24 381 ученици, които ще държат тестовете в общо около 1434 училища. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират английски език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000.

Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация ще се проведе в 617 училища, като заявления са подали 28 000 ученици.

От 26 до 29 май ще се проведат допълнителните зрелостни изпити. Всеки зрелостни ще получи до 19 май служебната си бележка за допускане до матура. В нея ще бъде указана на коя дата, в колко часа и кое е мястото, където трябва да се яви, за да положи изпита.

На матура по желание ще се явят около 3400 ученици.

На всички матури, както и досега, ще се използва химикал, който пише с черен цвят.

Тази година няма промяна във формата и в съдържанието на държавните зрелостни изпити. Единствените изменения са технически и са за улеснение на зрелостниците.

Новият зам.-министър Таня Панчева посочи, че всички зрелостници трябва да се явят в училище в 7:30, както и да носят своите служебни бележки. "Новото за тази година е, че те могат да бъдат и на електронен формат", каза Панчева. Друга промяна е свързана с идентификационната бланка, която до този момент бе откъсвана от изпитната работа и поставяна в бяло пликче, след като бъде проведена. "Досега тя се свързваше с QR код с работата на ученика. Към момента този процес е технически опростен, бланката няма да бъде откъсвана. Оценяването ще се извършва от двама независими оценители, които не могат да видят идентификационната бланка на ученика", обясни зам.-министърът, призовавайки за спокойствие родителите.

Същата процедура ще се приложи и за националното външно оценяване след 7. клас - идентификационната бланка с личните данни на учениците ще е свързана с първия лист за отговори, като тя няма да се отделя и слага допълнително в малко пликче, което досега заедно с изпитната работа се слагаше в голям плик.

"Тази техническа промяна не носи никакъв риск от нарушаване на анонимността на изпитните работи, защото в процеса на сканирането при оценителите отива само листът за отговори и когато работата е оценена, се извършва идентификацията чрез единния баркод. Оценителите нямат информация чия изпитна работа проверяват, а в същото време се избягва съхраняването, рязането на малките пликчета и сканирането на идентификационната бланка, което облекчава административните процедури, скъсява и улеснява процеса", обясняват от МОН.

До матура ще бъдат допуснати и ученици, които вече са положили държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката и искат да се явят пак. Оценката им ще бъде вписана в отделен документ, като с нея те ще могат да кандидатстват за висше учебно заведение.

Оценителите на матурите са 535 души - учители и преподаватели от висши училища. Оценяването на изпитните работи ще става на случаен принцип от двама специалисти, обучени специално за целта. Те ще работят независимо един от друг, за да се гарантира обективност.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега ще могат да се коригират само технически грешки.