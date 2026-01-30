Идва ред на теста по четене PIRLS за четвъртокласниците

Четвъртокласниците вече могат да проверят уменията си за решаване на задачи, включени в международни изследвания от типа PIRLS на специална онлайн платформа. Интерактивните упражнения са достъпни на https://pirls.bg/ и имат за цел опознаване на формата, видовете текстове и начина на работа при световните проучвания на четивната грамотност и ще бъдат предоставени на всички училища, обясняват от просветното министерство.

Подготовката е важна, тъй като тази година предстои България да участва в новото издание на авторитетното международно изследване. PIRLS измерва уменията за четене с разбиране и извличане на информация на децата в четвърти клас и изучава различията между националните образователни системи в участващите страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето. България ще участва за шести път. Изследването ще се проведе през месеците март – април 2026 г. като компютърно базирано оценяване на над 4000 четвъртокласници от 150 училища в страната. За целите на Националното сравнително изследване допълнително ще бъдат избрани около 1200 ученици в 4. клас от избраните за участие 150 училища, които да участват в изследването на хартия. Резултатите ще бъдат публикувани в края на 2027 г.

Платформата с примерни задачи е разработена от Института по образованието по Национална програма „Умения на фокус“ в съответствие с подхода и философията на международните изследвания. Основната част от задачите акцентират върху четенето с разбиране, ориентирането в текст, извличането и интерпретирането на информация, както и върху съвременните дигитални форми на работа с текст.

Виртуалното пространство може да бъде използвано в училище или самостоятелно, като част от ежедневната работа с четивни задачи. Упражненията не са подготовка конкретно за PIRLS, а възможност за спокойна и достъпна среща с различни видове литературни и информационни текстове, интерактивни въпроси и дигитална навигация в текста, обясняват от министерството. Освен учениците платформата подпомага също учители и родители, представяйки им вида на съвременните задачи за четене, които се използват в международни изследвания.

Онлайн платформата ще се развива и допълва поетапно с нови интерактивни задачи, което ще разширява възможностите за опознаване на различни типове текстове и въпроси, посочват от МОН.