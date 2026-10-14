Българчета спечелиха 103 медала по науки тази година

МОН Най-новите ни медалисти – от олимпиадата по астрономия и астрофизика. Отборът ни се завърна с пет медала – 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов.

Българските национални отбори по науки спечелиха общо 103 медала през 2026 г. от международни, европейски, регионални, младежки и балкански олимпиади - 24 златни, 42 сребърни и 37 бронзови. Само от деветте големи международни олимпиади по науки националните отбори спечелиха 40 медала - пет златни, 15 сребърни и 20 бронзови, както и четири почетни грамоти. Това съобщи Елена Маринова, зам.-председател на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Данните бяха изнесени по повод кампанията "Участвай! Олимпиадата е за всички" за насърчаване на участието в олимпиади по науки.

Маринова представи и резултатите от първото издание на кампанията. По данни на Регионалните управления на образованието участията в първия (общински) кръг на националните олимпиади по науки са се увеличили от 71 037 през учебната 2024/2025 година до 78 033 през 2025/2026 година - ръст от 9,85%, или близо 7000 участия повече. Увеличение се отчита в 22 от 28-те области на България, като най-голям ръст има във Варна - близо 147%.

Въпреки че е с едни от най-слабите резултати в международното изследване PISA, България е сред водещите държави в ЕС по успехи на международните олимпиади по науки. Нашите олимпийци са донесли най-много златни медали спрямо населението.

Ученическите олимпиади, организирани от МОН, са в три кръга - общински, областен и национален, като участието е безплатно. Те са пътят към националните отбори на България и международните отличия, но преди всичко са и възможност всеки ученик да открие нови интереси, да развие способностите си и да опита силите си в науката, поясни Елена Маринова.

Андрей Стефанов, ученик в Първа частна математическа гимназия в София през учебната 2025/2026 г., е обявен за олимпиец на България за 2026 г., след като спечели два златни медала - от Международната олимпиада по математика в Шанхай, Китай, и от Международната олимпиада по информатика в Ташкент, Узбекистан. Той е един от най-успешните млади български състезатели по математика и информатика. Интересът му към математиката започва още в първи клас, а в шести клас решава, че иска да се занимава задълбочено и с информатика.