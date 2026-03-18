25 млн. евро ще има за обучения на уязвими деца и възрастни

Четири процедури за над 25 млн. евро ще бъдат отворени по линия на оперативна програма "Образование" на ЕС (2021-2027 г.), става ясно от индикативната ѝ програма за 2026 г. Средствата ще са за ограмотяване на възрастни, за подкрепа на деца и ученици от уязвими групи, за обучение на педагогически специалисти и др., а кандидати може да са общини, училища, детски градини и др.

Изцяло нова е процедурата за създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери, кандидатстването по която е планирано за март-април т. г. Целта ѝ е да се подкрепят деца и ученици от маргинализирани групи чрез подобряване на достъпа им до образование. По нея са планирани 9.7 млн. евро, като за тях с проекти ще може да кандидатстват общини, общински и частни детски градини и училища, както и юридически лица с нестопанска цел с доказан опит в образованието и с работата с уязвими групи. Средствата ще се използват както за подкрепа на деца и ученици, така и за педагогически специалисти, непедагогически персонал и училищни и местни общности за активно взаимодействие в мултикултурна среда. Минималната стойност за финансиране на един проект е 25 000 евро, а максималната - 178 000 евро.

За ограмотяване на възрастни са предвидени 3 млн. евро. Тази процедура също стартира през март-април 2026 г., като бенефициенти може да са общини, държавни, общински и частни училища, юридически лица с нестопанска цел с доказан опит и експертиза в сферата на образованието и/или работата с уязвими групи.

8 млн. евро ще има по процедурата за комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията. Със средствата ще се създават училищни и местни общности в подкрепа на десегрегацията на училищата и намаляване на негативните обществени нагласи в образованието, ще се правят обучения за работа в мултикултурна среда на местната и училищна администрация, на образователни медиатори, социални работници и педагогически специалисти, ще има подкрепа и за мобилност и обмяна на опит и за конкретни училищни дейности против десегрегацията. Бенефициентите са същите, като проектите следва да са между 127 000 евро и 383 000 евро.

За развитие на дуалната система ще има 4,8 млн. евро. Парите ще се насочат за допълнителна професионална подготовка, за "пробно стажуване" и допълнителни занимания за ученици за придобиване на знания и умения, търсени от работодателите, за обучения на учители и наставници за разширяване на обхвата и повишаване качеството на дуалната система на обучение, както и за осигуряване на модерно учебно съдържание. Тук може да кандидатстват професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, обучаващи в гимназиален етап, в т. ч. частни гимназии и училища, както и общини и юридически лица с нестопанска цел.