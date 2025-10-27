Wizz Air пусна редовни полети от София до Торино и Маракеш

Wzz Air обяви, че от днес започва да изпълнява редовни полети от София до две нови дестинации – Торино (Италия) и Маракеш (Мароко). Те са част от зимния график на нискотарифната авиокомпания. Самолетите до Торино ще пътуват във вторник, четвъртък и събота, а връзката с Маракеш ще оперира във вторник и събота.

Новите маршрути са в изпълнение на плана за разширяване на мрежата на авиокомпанията в България, която от вчера включва и полети до Кишинев (Молдова) и Прага (Чехия). Наскоро Wizz Air наскоро увеличи и капацитета си до Тел Авив, като през зимния сезон ще има до осем полета седмично от София до израелската столица, а от Варна - 3 пъти седмично. Предстои стартирането на полети от София и до Варшава (Модлин) (първият ще е на 15 декември), а от 31 март догодина ще има и маршрути до Палма де Майорка и Ламеция Терме.

Новите дестинации

Торино, столицата на италианския регион Пиемонт, е сред най-елегантните и културно наситени градове в Северна Италия. Известен със своята архитектура, музеи и кулинарни традиции, градът е дом на легендарни шоколатиери, кафе култура и първокласни винарски региони като Ланге и Бароло. Благодарение на близостта си до Алпите, Торино е и предпочитана дестинация за любителите на зимните спортове и планински пейзажи.

Маракеш, едно от най-емблематичните места в Мароко, предлага пътешествие в света на ориенталската култура и аромати. Градът очарова с лабиринта на своята медина, шумните пазари (сукове), историческите дворци и джамии, както и с неповторимата мароканска кухня. Със своята топла атмосфера и екзотичен колорит, Маракеш е сред най-желаните дестинации за пътувания през цялата година.