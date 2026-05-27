Тръгва строителство на 40 км от магистралата Русе-Велико Търново

Започва изграждането на още 40,14 км от автомагистралата Русе - Велико Търново - с първа копка на пресечната точка между трасето на бъдещия аутобан и пътя Русе - Кубрат, съобщи Министерството на регионалното развитие в сряда.

Става дума за отсечката Русе - Бяла, чието изграждане ще струва половин милиард евро.

Цялата магистрала ще е с дължина от 132,84 км. Строителството е разделено на лота: въпросният Русе - Бяла (40,14 км), обход на град Бяла (35,4 км, изграждането им стартира през 2023 г.) и Бяла - Велико Търново (57,2 км).

Отсечката, в която сега стартира строителството, обхваща трасето от км 0+500 до км 40+640. Тя ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. За обекта има готов технически проект, завършени отчуждения и е издадено разрешение за строеж.

За третия участък от Бяла до Велико Търново през миналата година беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на проектиране и строителство. Предстои откриване и на тръжната процедура за избор на строителния надзор.

Лотът ще бъде изпълнен на инженеринг - и проектирането, и строителството са възложени на ДЗЗД "ХЕМУС-16320". В обединението участват В него участват "Инфра Експерт" АД, "Автомагистрали - Черно море" АД, "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД и "Трансконсулт-22" ЕООД. Стойността на договора е 448 160 167,62 евро без ДДС.

Строителният надзор, който ще струва още 6.5 млн. евро, е възложен на ДЗЗД "ЛИДЕР КОНСУЛТ" с участници "Трафик Холдинг" ЕООД, "Строл - 1000" АД, "ЕН АР Консулт" ЕООД и "Де Ни Ди" ЕООД.

АМ "Русе - Велико Търново" е важен обект от европейската пътна мрежа. Част от финансирането е от ЕС - по програмата "Транспортна свързаност", която осигурява малко над 524 млн. евро.

Магистралата започва от бъдещия трети мост над Дунав и ще стига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя към прохода Шипка и Прохода на Републиката.

По първите два участъка от аутобана ще бъдат изградени 11 виадукта (7 са в участъка Русе - Бяла). Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 10 пътни възела. Достъпът до земеделските земи ще става чрез 8 селскостопански пресичания, 4 от тях са на отсечката Русе - Бяла. Предвидени са площадки за отдих, разположени двустранно на трасето.