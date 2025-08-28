Сметната палата призна, че е похарчила милиони за излишен автопарк

Сметната палата - призвана да бди за разумно и ефективно изразходване на публичните средства, сама е нарушила тези принципи. Това става ясно от вътрешен одит, назначен във връзка със странната покупка на лъскави автомобили за милиони за нуждите на поделенията на палатата в страната.

Историята с колите, за която "Сега" писа през февруари, е от миналата година, когато шефът на Сметната палата Димитър Главчев стана служебен премиер и заместничката му Горица Кожарева пое временно командването.

В отсъствието на Главчев е обявена обществена поръчка за доставка на 22 хибридни автомобила - за 22-те "изнесени звена" на палатата. Тази покупка изобщо не е била предвидена в годишния план на СП. Освен това изобщо не е имало нужда от такъв автопарк - работата на съвременния одитор е главно онлайн и не се налага всекидневно препускане по улици и шосета, а някои от служителите, за които се "налагало" да се осигурят коли, дори нямат шофьорски книжки. Заложените в заданието параметри силно стесняват кръга на възможните доставчици. Показателно е, че в конкурса участват само дилъри на "Тойота" с оферти за "Корола".

След завръшането си в Сметната палата през март т. г. Димитър Главчев назначи пълен вътрешен одит за времето, през което е отсъствал. Сега става ясно, че вътрешната проверка е установила нарушения на Закона за обществените поръчки, а също и че покупката на 22 скъпи хибридни автомобила изобщо не е било необходима.

Главчев е възложил вътрешен одит на Сметната палата Председателят на Сметната палата (СП) Димитър Главчев е възложил вътрешен одит за времето, през което е отсъствал, тъй като е изпълнявал функциите на служебен премиер.

Резултатите от проверката излизат наяве благодарение на "Демократична България" и най-вече на Ивайло Мирчев, който в качеството си на народен представител е поискал да бъде запознат с констатациите от вътрешния одит. От пресцентъра на партията публикуваха 30-страничния документ заедно с коментар за основните разкрития.



Какво не е наред с поръчката?

Ето какво открояват в коментара си от ДБ по одитния доклад:

Сметната палата внезапно решава да промени годишния си план за инвестиции и да пренасочи 2 млн. лв. за покупка на автомобили за изнесените работни места в областните центрове.

Промяната в плана за капиталовите разходи била направена по идея на съветник на временната председателка на СП Кожарева, а подобни инициативи изобщо не са работа на съветници.

Самите одитори по места са казали, че не искат автомобили, а някои от тях дори нямат шофьорски книжки. Освен това те могат да ползват обществен транспорт или лични коли при поети разходи, въпреки че много рядко работата им изисква да работят извън офис. Показателно е, че след като автомобилите са вече купени, две от местните структури - в Ямбол и Ловеч, отказват да ги приемат. А в документацията за обществената поръчка се твърди, че от Ловеч имало искане за служебно МПС.

Техническо задание за поръчката е изготвено от главен експерт от финансовата дирекция, без да са проведени пазарни консултации. После шефът на правната дирекция решава да промени заданието. А главният експерт, без да знае, че има промени, подписва редактирания вариант. Оригиналната версия на заданието е изтрита от деловодната система.

Параметрите в техническото задание са така заложени, че предрешават не само марката, но и модела на колата победител, установява одитът.

(Без) последствия

Всички мутации на обществената поръчка се случват, докато начело на Сметната палата е била Горица Кожарева като заместваща титуляра Димитър Главчев.

През юни т.г. Кожарева бе назначена в Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Не е ясно дали за нея и за служителите, замесени в пазаруването на автомобилите, ще има последствия след разкритията на вътрешния одит на Сметната палата.