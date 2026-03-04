Шефът на БНБ номинира Карина Караиванова за свой подуправител

Карина Караиванова е била председател на Комисията за финансов надзор.

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“.

Номинацията се прави на основание решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление „Емисионно“.

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор, се посочва в съобщение на БНБ. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.