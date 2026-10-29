Протест на турските превозвачи затвори временно ГКПП "Капитан Андреево"

Турски превозвачи протестираха днес на граничния пункт Капъкуле-Капитан Андреево срещу ограничението за престой до 90 дни в рамките на 180 дни в Шенгенското пространство.

Протест на турските превозвачи блокира временно днес граничния пункт Капъкуле-Капитан Андреево. Те настояват за отпадане на ограничението за престой до 90 дни в рамките на 180 дни в рамките на Шенгенското пространство за шофьорите от трети страни с краткосрочни визи тип С.

Представители на спедиторски фирми от югоизточната ни съседка бяха подкрепени и от българските им колеги от Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Съюза на международните превозвачи, предаде БТА.

Визовите ограничения за турските шофьори са причина за огромно струпване на товарни автомобили на българо-турската граница. По данни на турската страна на двата гранична пункта с България - "Капъкуле" и "Хамзабейли", в момента има над 6000 тежкотоварни автомобила. За последните два дни обаче у нас са влезли едва 650 камиона, показват данни на Агенция „Митници“.

От опашката на границата от турска страна страдат и българските превозвачи, чиито камиони също няма как да преминат.

"Ограниченията за престой затрудняват работата ни.. При извършването на няколко курса до европейски държави разрешеният престой бързо се изчерпва. Шофьорите, които надхвърлят срока, рискуват да бъдат върнати от съответната държава и да получат забрана за повторно влизане. В подобни случаи на тежкотоварния автомобил се разрешава да остане в Румъния, Австрия или Германия, но водачът трябва да се прибере в Турция с друг транспорт. Това възпрепятства изпълнението на превозите и създава затруднения за транспортните компании", посочиха от турската Асоциация на международните превозвачи.

Основното искане на протестиращите е да бъде намерено решение, което да им позволи да продължат професионалната си дейност в международния транспорт. Те предлагат разрешеният престой да бъде увеличен от 90 на 120 дни или да се въведе различен вид виза, съобразен със спецификата на работата им.

За решаване на кризата със струпването на товарни автомобили на границата снощи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е провел спешен разговор с турския си колега Абдулкадир Уралоглу. „Работим в пълна координация с турската страна и с компетентните български институции за максимално бързото намаляване на колоните от камиони на границата. Наясно сме със загубите и затрудненията, които понася браншът. Затова предприемаме конкретни стъпки за оптимизиране на контрола и организацията, така че да възстановим нормалното пропускане на камиони през пункта", заявява министър Георги Пеев, цитиран в прессъобщение на транспортното министерство. Не се посочва какви конкретни мерки са предприети.

"Искаме проблемите да се решат във възможно най-краткосрочен план. Преди 10 месеца получихме обещание да ни бъдат дадени визи, различни от туристическите, все още няма решение, каза председателят на Асоциацията на международните превозвачи в Турция (UND) Шерафетин Арас.

"Проблемът е така наречената шенгенска система, която и според нас е несправедлива. Имайки предвид тромавия правилник на Европейския парламент, това ще се проточи дълго", отбеляза председателят на Управителния съвет на АЕБТРИ Георги Петърнейчев. Той увери, че в момента България дава гратисен период, в който шофьори от трети страни да могат да отидат, да разтоварят, да се върнат и през това време да се търси някакъв компромис за решаване на техния проблем.