Отиващото си Народно събрание спеши избора на подуправител на БНБ

Провеждаме процедурата за избор на нов подуправител на БНБ в съкратени срокове, целта е това Народно събрание да го избере, каза шефът на бюджетна комисия Делян Добрев.

Мнозинството внезапно се разбърза да избере нов подуправител на БНБ на мястото на Андрей Гюров. Това е абсурд - и защото сегашното Народно събрание е в края си, и защото същото мнозинството бавеше с години назначения в ключови държавни институции. .

Днес бюджетната комисия се събра на спешно на извънредно заседание, на което четирите партии в доскорошната коалиция - ГЕРБ, ДПС на Пеевски, БСП и ИТН гласуваха да започне процедурата за избор на подуправител-ръководител на управление "Емисионно" на БНБ. С 12 гласа "за" и 5 "против" комисията гласува условията и реда за предлагането на кандидат, за изслушването му и за избора му в Народното събрание.

За представянето на кандидатурата и изслушване в комисията мнозинството одобри срок само от седем дни. Още 7 дни бяха гласувани и за самия избор от парламента.

Против вкарването на точката в дневния ред на комисията се обявиха от "Продължаваме промяната - Демократична България" и "Възраждане".

Цончо Ганев от "Възраждане" обяви, че това решение е прибързано, изборът на нов подуправител на БНБ трябва да стане от следващото Народно събрание, излъчено след изборите на 19 април, вместо да се бърза сега "да се запълни вакантното място в домовата книга".

Мястото е вакантно, защото Андрей Гюров, след като бе предложен за служебен премиер, подаде оставка като подуправител и ръководител на управление "Емисионно" на БНБ. Той бе единственият от списъка на т.нар. "домова книга", от която президентът може да назначи служебен премиер, който не бе свързан с партия от досегашната управленска коалиция.

"Демократична България" категорично е против бързането сегашното Народно събрание да одобри нов подуправител на централната банка, това трябва да стане от следващото Народно събрание", каза Мартин Димитров. Той все пак призова мнозинството да даде 14 дневен срок за представяне на кандидатури и провеждане на обществен дебат, вместо предложените 7 дни.

Това предложение не получи достатъчно подкрепа в комисията. Шефът на бюджетната комисия Делян Добрев дори обяви, че първоначалното му предложение за избор на нов подуправител на БНБ е било в още по-съкратени срокове - три дни за гласуване на правилата и още три дни за изслушване на кандидата и избирането му. В последния момент Добрев на добра воля реши да удължи тези срокове на два пъти по 7 дни.

По закон Народното събрание избира подуправителите (ръководители на основните управления – "Емисионно", "Банково" и "Банков надзор"), но по предложение на управителя на БНБ. Депутатите от опозицията настояха днес в бюджетна комисия да има повече време управителят Димитър Радев да подбере кандидат и да се проведе обществен дебат.