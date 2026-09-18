"Нестле" остана на руския пазар и след началото на войната срещу Украйна. Сега вероятно съжалява за това

Руският президент Владимир Путин подписа указ за прехвърлянето на руските активи на швейцарската компания Nestlé и на френските Auchan и Leroy Merlin, преименувана на Lemana Pro през 2024 г., под временно държавно управление. Новият "собственик" е L.E.V. Management – ​​компания с един-единствен служител и регистриран капитал от едва 15 000 рубли. Компанията, която премина под ръководството на генерал-майор от Министерството на вътрешните работи Андрей Краюшкин само седмица преди указа на Путин, ще поеме контрола над шест завода на Nestlé (осигуряващи работа на 7000 души и генериращи годишни приходи от 2,5 милиарда долара), както и над веригата супермаркети Auchan, която разполага с над 200 търговски обекта и персонал от 30 000 души, пише Телеграм каналът Агенцията.

Логистичните компании Bati Logistics и FM Logistic също минават под управлението на L.E.V. Management.

Nestlé съобщи, че предприема „всички необходими мерки“, за да защити правата си в Русия и да гарантира продължаване на дейността си, предаде Франс прес. Компанията съобщи в кратко комюнике, че „взема под внимание руския президентски указ“ относно активите си в страната и „прави оценка на ситуацията и възможните опции“. Auchan каза, че проучва указа.

Кремъл свърза въвеждането на външно управление върху активите на Nestlé и френските компании с украинските атаки срещу руския тил. Това е първият случай, в който западни активи се изземват на такова основание.

"Украинските удари по руската инфраструктура са сред факторите, повлияли на решението на Владимир Путин да постави руските активи на тези компании под външно управление. Това са неприятелски държави, които понастоящем участват активно във военни действия срещу нашата страна“, каза прессекретарят на президента Дмитрий Песков. На въпрос от журналисти защо Путин е избрал компанията L.E.V. Management, Песков отговори, че тази организация „най-добре отговаря на необходимите критерии“.

Досега Кремъл изтъкваше други мотиви за изземване на актив. Например през 2023 г. Песков обясни въвеждането на външно управление на руските активи на Fortum и Uniper като ответна мярка срещу „незаконната експроприация на руски активи в чужбина“. През същата година Путин заяви, че активите на Carlsberg и Danone са поставени под външно управление заради действията на ръководството на компаниите. В случая с Rolf Песков отдаде подобно решение на „икономическа целесъобразност“.

Според оценки на Bloomberg изземването на активите на Nestlé (присъстваща в Русия от 90-те години на миналия век) и Auchan (започнала дейност в началото на 2000-те години) представлява най-голямата конфискация на собственост на европейски инвеститори от 2024 г. насам. През същата година пивоварните на белгийската AB InBev и турската Anadolu Efes бяха поставени под „временно управление“. По същото време Кремъл иззе и заводите за домакински уреди на Ariston и Bosch – произвеждащи хладилници и перални машини с годишен обем на продажбите от около 50 милиарда рубли – и ги прехвърли на „Газпром“.

През юли 2023 г. подобна процедура беше приложена спрямо Danone Russia – най-големия производител на млечни продукти в страната. В крайна сметка бизнесът, оценяван на приблизително 1 милиард евро, попадна в ръцете на лица, близки до чеченския лидер Рамзан Кадиров. По същото време бяха иззети и активите на датската компания Carlsberg, както и тези на финландската Fortum и германската Uniper – големи западни инвеститори в руския енергиен сектор – през 2022 г.