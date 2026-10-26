Кабинетът "Радев" ще прави нова държавна фирма - за инвестиции

Вместо да съкращава намесата на държавата в икономиката и така да бори корупцията, кабинетът създава още държавни структури. Премиерът Румен Радев наскоро обяви, че ще прави мегаагенция за по-безопасни пътища, а днес съобщи, че е в процес на създаване "Национална инвестиционна компания", която да участва от името на държавата в публично-частни партньорства (ПЧП).

В програмните документи на ПБ и на кабинета Радев си пише, че ще залагат много на привличане на частни компании в големи проекти, тъй като бюджетът не може да осигури достатъчно финансиране. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков не спира да повтаря, че концесиите са най-добрият вариант за изграждане на нови магистрали ("Черно море", "Рила", разширението на "Тракия"), на тунела Петрохан и др. Но в същото време на публиката се обяснява, че е необходим нов закон за публично-частните партньорства, който да урежда отношенията между държавата и частния инвеститор по начин, различен от концесиите.

"Решени сме най-сетне да сменим модела на изграждане на стратегическа вътрешна инфраструктура, затова правителството е разработило закон за ПЧП", заяви премиерът Радев пред Софийския икономически форум. "Магистралите ще се изграждат именно чрез публично-частно партньорство. Предстои да създадем Национална инвестиционна компания. Нашите вътрешни транспортни коридори трябва да бъдат част от глобалните коридори. Това трябва да се свърши за два мандата. Не можем да чакаме повече, това е изключително важно за икономиката", изтъкна Радев.

Съмнения

Критици на правителството заподозряха, че с новия закон се търси заобикаляне на нормалните състезателни процедури, които се прилагат при избор на концесионер. От опозицията дори смятат, че кабинетът "Радев" търси начин да даде без конкурси изграждането на магистрали и други важни инфраструктурни обекти на турски компании в опит да измоли от Анкара подобряване на условията по скандалния газов договор с "Боташ".

Създаването на нова държавна компания само по себе си буди безпокойство, тъй като тя може да се превърне в поредната касичка - диспечер на парите на данъкоплатците със спорна полза. И в момента има структури, като "ВиК холдинг, "Автомагистрали", БЕХ, държавното предприятия за язовирите, "Монтажи", ДКК, които често попадат в епицентъра на скандали и съмнения за източване на бюджета и частно облагодетелстване. Дори съществува "Здравна инвестиционна компания за детска болница” - еднолично акционерно дружество на държавата, което би трябвало някой ден да построи бленуваната модерна педиатрия в София.

Дежавю

В България имаше закон за публично-частните партньорства, който обаче бе отменен през 2017 г. Сега правителството на "Прогресивна България" лансира нова рамка за ПЧП, според която частна фирма може да финансира обществен проект, да поеме оперативния риск и да участва в управлението му за срок от 10 до 35 години, а държавата или общината да му плаща според предварително договорени критерии.