София дава безвъзмездно над 100 декара за нови спортни зали

Столична община планира да учреди безвъзмездно право за строеж върху 8 атрактивни имота за изграждане на спортни обекти. Имотите са с обща площ над 100 декара и ще бъдат предложени на конкурентен принцип в процедура за публично-частни партньорства със спортни клубове и федерации. Бъдещите съоръжения, изградени с частни средства върху общинските терени, ще се експлоатират за 30 годишен срок и в последствие ще остават общинска собственост.

Това обявиха преди днешното заседание на Столичния общински съвет председателят на СОС Цветомир Петров и съвносители на доклада - съветници от всички групи. Очаква се днес СОС да възложи на кмета Васил Терзиев подготовка на бъдещите процедури, както и да удължи срока за работата на работната група за ПЧП за други обекти.

В списъка с 8-те имота влизат четири големи терена, на които ще бъдат изградени сериозни спортни съоръжения. Върху имот от над 19 декара в “Овча купел” е предвидено да бъде изграден многофункционален спортен комплекс. Други 20 декара, отново в “Овча купел”, са за изграждане на ново футболно игрище или стадион. Голяма спортна зала е предвидена и в “Банкя” върху терен от над 21 декара, многофункционален спортен комплекс върху имот над 19 декара ще има и в “Кремиковци”. В списъка с имоти за ПЧП има още два по-малки терена в “Овча купел”, терен от 7 декара в “Подуяне” и още 7 декара за спортно игрище в “Банкя”.

“Предстоят срещи с представители на спортните клубове и федерации, на които ще бъдат представени тези възможности и ще им бъдат обяснени детайли по процедурата”, коментира съветникът от “Синя София” Вили Лилков. Председателят на СОС Цветомир Петров изтъкна, че този модел ще позволи много по-бързо изграждане на тези обекти вместо алтернативното им финансиране през недостигащ общински бюджет. Не е ясно кога точно ще бъдат стартирани процедурите, споде Лилков изграждането на обектите може реално да започне до 1-2 години.

Работната група на СОС продължава с анализ за възможни ПЧП върху общински терени за изграждане на паркинги, зарядни станции за автомобили, термални комплекси и още спортни обекти.