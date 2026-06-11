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София дава безвъзмездно над 100 декара за нови спортни зали

Общината предлага 8 големи имота за публично-частни партньорства със спортни клубове и федерации

11 Юни 2026
Очаква се решението за подготовка на процедурите за ПЧП да получи подкрепа.
Очаква се решението за подготовка на процедурите за ПЧП да получи подкрепа.

Столична община планира да учреди безвъзмездно право за строеж върху 8 атрактивни имота за изграждане на спортни обекти. Имотите са с обща площ над 100 декара и ще бъдат предложени на конкурентен принцип в процедура за публично-частни партньорства със спортни клубове и федерации. Бъдещите съоръжения, изградени с частни средства върху общинските терени, ще се експлоатират за 30 годишен срок и в последствие ще остават общинска собственост. 

Това обявиха преди днешното заседание на Столичния общински съвет председателят на СОС Цветомир Петров и съвносители на доклада - съветници от всички групи. Очаква се днес СОС да възложи на кмета Васил Терзиев подготовка на бъдещите процедури, както и да удължи срока за работата на работната група за ПЧП за други обекти. 

В списъка с 8-те имота влизат четири големи терена, на които ще бъдат изградени сериозни спортни съоръжения. Върху имот от над 19 декара в “Овча купел” е предвидено да бъде изграден многофункционален спортен комплекс. Други 20 декара, отново в “Овча купел”, са за изграждане на ново футболно игрище или стадион. Голяма спортна зала е предвидена и в “Банкя” върху терен от над 21 декара, многофункционален спортен комплекс върху имот над 19 декара ще има и в “Кремиковци”. В списъка с имоти за ПЧП има още два по-малки терена в “Овча купел”, терен от 7 декара в “Подуяне” и още 7 декара за спортно игрище в “Банкя”. 

“Предстоят срещи с представители на спортните клубове и федерации, на които ще бъдат представени тези възможности и ще им бъдат обяснени детайли по процедурата”, коментира съветникът от “Синя София” Вили Лилков. Председателят на СОС Цветомир Петров изтъкна, че този модел ще позволи много по-бързо изграждане на тези обекти вместо алтернативното им финансиране през недостигащ общински бюджет. Не е ясно кога точно ще бъдат стартирани процедурите, споде Лилков изграждането на обектите може реално да започне до 1-2 години. 

Работната група на СОС продължава с анализ за възможни ПЧП върху общински терени за изграждане на паркинги, зарядни станции за автомобили, термални комплекси и още спортни обекти. 

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Ключови думи:

Столичен общински съвет, пчп

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