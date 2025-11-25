Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Германия пуска търгове за нови газови централи през март

Министерството на икономиката ще управлява "опашката" за присъединяване към елмрежата

Днес, 10:26
Министър Райхе очаква техническата документация за търговете да е готова преди Коледа.
Министър Райхе очаква техническата документация за търговете да е готова преди Коледа.

Германия планира да проведе търгове за изграждането на нови газови електроцентрали през март 2026 г., съобщи министърът на икономиката Катерина Райхе.

Германия, която изключи последните си АЕЦ преди две години и се стреми да премахне постепенно въглищата, се нуждае от гъвкави източници на енергия, каквито са газовите електроцентрали, за периодите, в които вятърните и соларните мощности не са активни, посочва Вloomberg.

След неотдавнашното споразумение на управляващата коалиция Райхе е „оптимистично настроена“, че условията на търговете ще бъдат обявени преди Коледа.

Тя обяви също, че Министерството на икономиката ще представи критерии за класиране на заявките за присъединяване към мрежата през първото тримесечие на 2026 г. В момента има огромно забавяне при свързването на батерии, центрове за данни или фабрики, тъй като мрежовите оператори са претоварени с множество заявки.

Райхе каза също, че ще бъдат преразгледани строгите условия за снабдяване на енергийните мрежи с интелигентни измервателни уреди. Високите изисквания за инсталиране на умни устройства са оправдани с нарастващите атаки срещу инфраструктурата на страната, но „са необходими умереност и баланс“, подчерта министърът.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

газови електроцентрали

Още новини по темата

Чехия ускорява изграждането на газови електроцентрали
22 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън