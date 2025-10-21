ГЕРБ и сие гласуваха за въвеждане на такса "водомер"

Иван Иванов, министър на регионалното развитие, изрази учудване защо от ПП-ДБ критикуват проект, който те самите са лансирали преди. Опозицията пък се чудеше защо сегашните управляващи не са написали нов закон, а внасят проект "дежавю", предизвикал лавина от критики.

Депутатите от управляващите партии изиграха пореден фарс - този път с фокус върху намиращия се в тежко състояние воден сектор. След продължило с часове обсъждане и лавина от критики проектозаконът за ВиК бе приет на първо четене - въпреки че дори от мнозинството признаха, че е недоносче, което трябва сериозно да се преработи.

В закона се предлага въвеждане на такса "водомер" - тоест дори къщата, вилата, апартаменът да е под ключ цяла година, собственикът ще трябва да плаща въпросната такса месец след месец. "Вие от ГЕРБ, някой в тази зала знае ли изобщо колко ще е такса "водомер", как ще се изчислява", попита Мартин Димитров от ПП-ДБ. Очаквано никой не отговори, а депутатът поясни: "Това е квазиданък - хората ще плащат, без насреща да са получили услуга".

В проекта има и куп други спорни "идеи" - като сдружаването насила на ВиК дружества във водни асоциации на принципа "една област - една асоциация" - понеже иначе нямало как да получат еврофинансиране. Въпросът за "социалната поносимост" на цените и как точно ще бъдат подпомагани бедните домакинства виси нерешен, отбелязаха от опозицията. Няма яснота и по темата за собствеността на мрежата и за концесионирането на ВиК услугите.

Най-абсурдното е, че стигналият до обсъждане в пленарната зала "полуфабрикат" всъщност е все същият подмятан от години при различни правителства законопроект, който все остава "за друг път", защото получава неодобрение от всички страни. Мнозинството сега гласува на първо четене този "недосготвен и престоял гювеч" - с уговорката, че ще бъде "доработен" преди второто четене.

Нелепо звучаха "пледоариите" на защитниците му. Николай Нанков и други негови съпартийци от ГЕРБ наблягаха на това, че от ПП-ДБ по-рано се опитвали да лансират съвсем същия закон, а сега били против. Младен Шишков пък обясни, че безводието, авариите и водните режими изобщо не били толкова страшни, колкото ги изкарвали от опозицията - в момента под 0.06% от населението изпитвало затруднения с водоснабдяването, пресметна той.

На критиките, че "новият" законопроект за ВиК не е минал през обществено обсъждане, същият Шишков отговори, че при предни управления проектът вече поне пет пъти е бил подлаган на публични обсъждания. С подобни "аргументи" и други представители на мнозинството признаха, че пробутват едно и също нормативно недоносче, което не се приема от обществото.

"Инат"

От опозицията пък разкриха причината за това упорство - законът се тика, за да може да се отчете за приет през Брюксел, което е условие за усвояване на огромни европейски средства. По време на пренията в пленарната зала стана ясно, че за обновяване на ВиК мрежата са необходими колосални инвестции - от порядъка на 33 млрд. лева. Част от необходимите пари през идните години ще идват от еврофондовете.

Богомил Петков от ПП попита управляващите наясно ли са какво става с инвестициите в този сектор. И даде пример с реновирането на ВиК мрежата в Севлиево - парите отишли за ремонт на участъци, по които загубите на вода са само 6-7%, вместо да се поправят тръби с 60% течове. Реакция нямаше, а Петков припомни, че по случая има преписка в прокуратурата, която обаче е "на трупчета".

В обсъждането на важния законопроект участваха малко депутати, а залата бе полупразна. В крайна сметка управляващата коалиция - ГЕРБ, БСП, ИТН плюс ДПС-НН на Пеевски, осигуриха достатъчно гласове за приемане на "недоносчето" на първо четене.

-