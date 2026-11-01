ФБР обвини хакерите от TraderTraitor за кражбата от Binance

Севернокорейската хакерска група TraderTraitor стои зад най-голямата кражба на криптовалути в историята, при която от най-голямата криптоборса в света Binance са изтеглени активи за около 6,3 млрд. долара, съобщи ФБР. Нападението стана в четвъртък, 29 октомври, като по-голямата част от парите беше изтеглена за около 20 минути.

Според анализа на TRM Labs нападателят е преместил около 6,36 млрд. долара от портфейли на Binance в десет блокчейна. ФБР и разузнаването на данъчната служба IRS-CI, са установили, че групата прехвърля откраднатото основно в Ethereum. ФБР помоли борсите и фирмите за блокчейн анализ да блокират транзакциите, свързани с хакерите, за да не бъде прикрит произходът на парите. Заедно с партньори Binance е успяла да замрази около 3 млрд. долара от откраднатото. Какво е станало с останалите 3,3 млрд. долара, Binance не е уточнила. Според Ари Редборд от TRM Labs, фирмите и разследващите органи са в „надпревара с времето“ да възстановят парите, преди да бъдат превърнати в налични пари.

Binance заяви, че потребителите няма да загубят средства и че ще покрие щетите със собствения си Фонд за защита на потребителите (SAFU). Според ABC News тя вече е купила токени със собствени средства и е възстановила 90% от откраднатото. Основателят на борсата Чанпен Джао, който вече не я ръководи, написа, че средствата на потребителите са в безопасност, и очаква те да бъдат покрити изцяло.

TRM Labs оцени с „висока степен на сигурност“, че зад кражбата на века стои TraderTraitor, Chainalysis също смята, че хакът най-вероятно е дело на TraderTraitor. ФБР приписва на същата група и кражбата от борсата Bybit през февруари 2025 г., когато бяха откраднати около 1,5 млрд. долара. TRM Labs определя TraderTraitor като "елитно звено на севернокорейските хакери, свързано с групата Lazarus."