Eni ще инвестира нови 7 млрд. долара в газови проекти в Египет

Италианската Eni планира да инвестира 8 млрд. долара в енергийни проекти в Египет през следващите пет години, съобщи Egypt Today. Новината идва от срещата на главния директор на компанията Клаудио Дескалци в Кайро с президента Абдел Фатах Ел-Сиси.

Италианската компания участва в проекти, които допринасят за около 40% от производството на природен газ в Египет. Именно тя открива "Зохр“ - най-голямото находище на природен газ в Средиземно море.

Новите инвестиции, които ще бъдат направени в сътрудничество с партньорите на Eni, ще се фокусират върху разработването на съществуващите находища и нови проучвания.

На срещата в Кайро е била обсъдена и текущата работа по свързването на газовото находище „Кронос“ в Кипър с инфраструктурата на Египет, което ще укрепи позицията на страната като регионален център.