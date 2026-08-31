Едри фирми пречели овцете да се ваксинират срещу шарка

Огнищата на шарка в България се увеличават, само ограничителни мерки не са достатъчни, стадата спешно трябва да се ваксинират, но агроминистерството пасува в услуга на няколко едри фирми. Това твърди Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Положението става все по-тежко, особено в Южна България, алармира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Ваксините вече са закупени и се съхраняват в областните дирекции на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), но не се прилагат, тъй като липсва разпореждане от експертния съвет към Министерството на земеделието, каза Караколев. И поясни: "Логиката е да не се нарушат интересите на петима износители на овче сирене, политиката, държавността на България е сведена до три фирми". Шефът на браншовата организация не посочи конкретни имена, но едрите играчи в експорта на млечни продукти са добре известни. А твърдението му е доста стряскащо и поставя за пореден път въпроса само предизборна "залъгалка" ли е обещаната от премиера Радев и партията му борба с олигархията.

Провеждането на масова ваксинация наистина би застрашило големи бизнес интереси. Мащабна имунизация може да доведе до забрана за износа на български млечни продукти в рамките на ЕС и към трети страни,. Но ако шарката се разраства и държавата не се справя с проблема, така или иначе експортът ще бъде забранен, да не говорим, че ще бъдат изтребени стадата в огнищата на заразата.

По данни на браншовата организация само миналата година са ликвидирани 200 ферми, а от началото на 2026 г. са изчезнали още двайсет.

В момента се прилагат основно локални ограничителни мерки за стопанства, в които е открита шарка - при обявяване на огнище в радиус от 20 км се спира изкупуването на мляко и се забранява движението на животни. Ограниченията обикновено продължават между един и три месеца.

"Само ваксинация може да спре разрастването на болестта", категоричен е Симеон Караколев, според всички индикатори, следени от Министерството на земеделието и БАБХ вече сочат, че тази мярка е неизбежна, особено в Южна България.

От ресорното министерство засега реакция няма.