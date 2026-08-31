Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Едри фирми пречели овцете да се ваксинират срещу шарка

Държавата гледа интереса на петима износители на сирене, твърди Симеон Караколев

Днес, 14:09
Симеон Караколев (вдясно) - без ваксиниране на стадата няма да изгоним шарката.
Стоп кадър Bulgaria ON AIR
Симеон Караколев (вдясно) - без ваксиниране на стадата няма да изгоним шарката.

Огнищата на шарка в България се увеличават, само ограничителни мерки не са достатъчни, стадата спешно трябва да се ваксинират, но агроминистерството пасува в услуга на няколко едри фирми. Това твърди Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Положението става все по-тежко, особено в Южна България, алармира той в ефира на Bulgaria ON AIR. 

"Ваксините вече са закупени и се съхраняват в областните дирекции на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), но не се прилагат, тъй като липсва разпореждане от експертния съвет към Министерството на земеделието, каза Караколев. И поясни: "Логиката е да не се нарушат интересите на петима износители на овче сирене, политиката, държавността на България е сведена до три фирми". Шефът на браншовата организация не посочи конкретни имена, но едрите играчи в експорта на млечни продукти са добре известни. А твърдението му е доста стряскащо и поставя за пореден път въпроса само предизборна "залъгалка" ли е обещаната от премиера Радев и партията му борба с олигархията.

Провеждането на масова ваксинация наистина би застрашило големи бизнес интереси. Мащабна имунизация може да доведе до забрана за износа на български млечни продукти в рамките на ЕС и към трети страни,. Но ако шарката се разраства и държавата не се справя с проблема, така или иначе експортът ще бъде забранен, да не говорим, че ще бъдат изтребени стадата в огнищата на заразата.

По данни на браншовата организация само миналата година са ликвидирани 200 ферми, а от началото на 2026 г. са изчезнали още двайсет. 

В момента се прилагат основно локални ограничителни мерки за стопанства, в които е открита шарка - при обявяване на огнище в радиус от 20 км се спира изкупуването на мляко и се забранява движението на животни. Ограниченията обикновено продължават между един и три месеца.

"Само ваксинация може да спре разрастването на болестта", категоричен е Симеон Караколев, според всички индикатори,  следени от Министерството на земеделието и БАБХ вече сочат, че тази мярка е неизбежна, особено в Южна България. 

От ресорното министерство засега реакция няма. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шарка по овцете, Симеон Караколев

Още новини по темата

Трима заразени с антракс в Ловешко са приети в болница
31 Авг. 2026

Заради заразата с шарка засилват проверките за нелегална търговия с овце
29 Юли 2025

Нелегални нощни пазари на овце сеят зараза с шарка
28 Юли 2025

Агросубсидиите в България се оказаха по-големи от тези във Франция
12 Окт. 2024

Фермери искат храните по БДС да се произвеждат само с български суровини
17 Юни 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ