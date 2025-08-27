Медия без
Държавата увеличи рязко капитала на ББР и на БЕХ

Целта е да осигурим средства за инвестиции в приоритетни сектори, обявиха министрите на финансите и на енергетиката

Днес, 12:56
Министърът на финансите Теменужка Петкова и министърът на енергетиката Жечо Станков обявиха целите на увеличението на капитала на ББР и БЕХ.
Министерски съвет реши да увеличи капитала на Българска банка за развитие с 4 млрд. лв. и на Български енергиен холдинг с 1.5 млрд. лв.

Това намерение стана известно още при приемането на бюджета за 2025 г., в който бе гласувано поемането на нов дълг значително по-висок от необходимия за покриване на дефицита и обслужването на стари задължения. Конкретните суми, с които държавата смята да увеличи акционерното си участие в десетина държавни предприятия, бяха разписани в четиригодишната икономическа прогноза.  

Държавата налива 7 млрд. лв. в БЕХ, ББР, "Терем" и още 7 дружества
С проектобюджета правителството срамежливо прокарва потресаващ план - наливане на колосални средства в 10 държавни предприятия от най-различни сфери. Става дума за повече от 7 млрд.
СЕГА
04 Март 2025

Днешното увеличение на капитала не влияе на бюджетния дефицит, подчерта след заседанието на кабинета финансовият министър Теменужка Петкова. Средствата, необходими за тази финансова операция, не са част от разходната част на бюджета, а са изписани "под черта". Те обаче товарят данъчното бреме на страната, което тази година вече нараства с рекордните 16.5 млрд. лв.

Целта на увеличението на капитала на двете държавни дружества е свежите средства да бъдат използвани за изпълнение на инвестиционни проекти в ключови сфери, обясни финансовият министър Теменужка Петкова.

По закона за ББР една от целите на държавната банка е да осигурява финансиране за публични инвестиции в приоритетни проекти. С въпросните 4 млрд. лв. ще се изработят финансови инструменти за проекти за реиндустриализация на районите чрез изграждане на индустриални зони и паркове, рехабилитация и изграждане на нова ВиК инфраструктура. Други важни сфери са зелената енергия, енергийната ефективност, както и сектор "Отбрана и сигурност", обясни министър Петкова. В бъдеще тя очаква увеличаване на приходите в бюджета и на дивидентите за държавата в резултат на направените и инвестиции.

За по-голяма прозрачност и публичност как се разходва новият ресурс от 4 млрд. лв. финансовият министър съобщи, че след вписването им в капитала на ББР те ще бъдат възстановени по сметка за чужди средства на МФ и ще се съхраняват и отчитат като чужди средства по сметка, обслужвана от БНБ. 

Новият ресурс от 1.5 млрд. лв. в капитала на БЕХ ще се използва за изпълнение на инвестиционните програми на част от дружествата в енергийния холдинг.

"Българската държавна енергетика последните години беше само донор на средства. От БЕХ се взеха дори средства за  закупуване на зърно, което никой не видя", посочи енергийният министър Жечо Станков.

Той изброи и кои са приоритетните проекти, които ще получат финансиране от въпросните 1.5 млрд. лв.: възстановяването на хидроагрегатите на ПАВЕЦ Чаира, водноелектрическите централи на НЕК, рехабилитация на електропреносната мрежа на ЕСО и на преносната мрежа на газовия оператор "Булгартрансгаз", както и инвестиции в 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй".

Инвестициите, които ще бъдат направени от БЕХ в резултат на увеличаване на капитала, целят да повишат приходите и печалбите за дружествата от групата, каза енергийният министър.

