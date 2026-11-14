Държавата отваря тунела "Топли дол", но за кратко

Очаква се тунелът "Топли дол" на автомагистрала "Хемус" да бъде отворен в началото на декември, но само временно. Дотогава ще бъде завършен проходът Арабаконак, за да може, когато продължи ремонтът на тръбата, да има гарантиран обходен маршрут.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ тази сутрин. Той посочи, че договорът за ремонта на "Топли дол" е бил сключен през втората половина на 2023 г. и в него е посочено, че временната организация на движението е в другата тръба на тунела. Шишков уточни също, че пътят през Арабаконак не е държавна собственост, а общинска.

"Ремонтът на тунела е започнал, но е бил доведен само до средата, след което строителят е изведен от обекта в средата на 2025 г. Настоящото правителство има един начин да довърши ремонта - да върне строителя на обекта", обобщи регионалният министър.

Според него опозицията в момента се опитва да "вкара управляващите в оправдателен режим за грешките на тези, които ни управляваха 15 години".

"По отношение на двете верижни катастрофи със загинали на автомагистрала "Тракия" всички първоначални данни сочат, че пътят е в добро състояние, че катастрофата е вследствие на превишена скорост", заяви Шишков.

Той каза, че с интелигентните системи за ранно предупреждение по магистралите и единната структура за дигитален контрол на трафика в реално време, които ще бъдат изградени през 2027 г., ще бъде вкарана превенцията на пътя: "Защото в момента цялата система е направена да действа след определени събития. Не става въпрос само за мъглата и за атмосферните условия, а когато се установи, че един шофьор кара по-бързо или нелогично по цялото трасе, да бъде спиран от служителите на МВР."

На обвиненията, че пътят не е бил обработен за зимни условия, министърът отговори, че това не е било необходимо, тъй като температурата е била три градуса, "а подобна обработка се прави, когато падне под нула градуса".

Иван Шишков определи като "голяма реформа" плана да се проектират едновременно всички магистрали и да се търси публично-частно партньорство за тяхното изграждане.

"Идеята ни е през 2027 г. да проектираме магистралите до ниво, в което можем да ги даваме на концесия - коментира министърът. - Това са частта от тунела през Петрохан, с възможността да бъде изграден пътят от Монтана до София; магистрала "Рила", която е връзката между три магистрали - "Хемус", "Тракия" и "Струма", трасето от Русе за Маказа, магистрала "Черно море". Не е било необходимо да се дадат много пари, за да бъдат построени, необходимо е да бъдат проектирани и да смениш модела."