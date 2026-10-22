Шишков шашна с план за светкавичен ремонт на пътя през Арабаконак

"Инфраструктурата в цяла Северна България е в код червено. За голяма част от пътищата в страната са възлагани ремонти без осигурен финансов ресурс. А там, където е трябвало първо да се възложи и реши проблем, не е направено нищо." Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в "Денят започва" на БНТ.

"Червеният код" идва, след като от дни гърми скандал около ремонта на тунел "Топли дол" и гигантските задръствания по магистрала "Хемус" заради закъснения и лошо планиране на строителни работи. Ремонтът на тунела бе отлаган и сега едната тръба е затворена, а движението се тъпче двупосочно в "ръкава" към в двете посока се "тъпче" в една тръба - тази София. Затворен е и единственият обходен път - през Витиня, заради опасна анкерна стена.

Изплашен от километричните опашки по "Хемус" и критиките, арх. Шишков свика спешно съвещание с кметове и АПИ и извади "спасителна" идея - шосето през Арабаконак да бъде експресно "оздравено" и след 20 дни да е готово да поеме част от затлачения при "Топли дол" .

(Не)възможна мисия

Този "авариен план" на министъра обаче буквално сащиса експертите. Ден по-рано самият Шишков обясняваше, че шосето през Арабаконак е в окаяно състояние и не може да се използва. При това признание не е ясно как за 20-ина дни да се направи надежден ремонт, който да осигури нормално придвижване на автомобилите. При това не става дума за пресасфалтиране на малък участък в равно поле - пътят през Арабаконак, известен като Ботевградския проход, е тежко деформирано планинско трасе с дължина 14 км.

Самият министър призна, че тепърва геодезисти ще заснемат отсечката, за да се преценят необходимите дейности по възстановяването ѝ. Предстои АПИ и общините Ботевград и Горна Малина, които са собственици на пътя, да подпишат споразумение за ремонта, така още арх. Шишков. Работата щяла да се възложи на фирмата, ангажирана с "Топли дол". На каква цена - не е ясно. Явно пак ще има анекси.

Експресният ремонт на арабаконашката отсечка изглежда невъзможен и на фона на сагата с другия обход, през Витиня. Там от 2024 г. се водели кореспонденции за възлагане на укрепване на подпорна стена, която е толкова опасна, че преди година се наложило затваряне на шосето, обясни арх. Шишков. И подчерта, че неговият екип вече бил предприел "действия" и ремонтът ще започне... в началото на следващата година. И ще продължи година.

Под лупа

"Ремонт или камуфлаж? Ще има ли реално разширяване на габарита и нова пътна конструкция, или просто ще преасфалтирате за 20 дни, колкото да отбиете номера? Направена ли е оценка дали този тесен планински участък може безопасно да поеме масирания трафик, или подготвяте капан за шофьорите? Къде е инвестиционният проект? Има ли разрешение за строеж, строителен и авторски надзор, или се строи "на око"?" Тази серия въпроси зададе към министъра и МРРБ Институтът за пътна политика (ИПБ).

От ИПБ обявиха, че влизат "на терен" и ще организират непрекъснато наблюдение на строителните дейности на Арабаконак: "Ще следим всяка машина и всеки тон асфалт. Ще проверяваме какви материали се влагат и какви технически решения се използват, има ли спестени процедури и козметични трикове".