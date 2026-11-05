Бюджетните стъкмистики на кабинета "Радев" удариха на камък в ЕК

Европейската комисия никак не е впечатлена от "реформите" на българското правителство и има сериозни забележки към бюджетния му план за 2027 г. Това съобщи NOVA, като се позовава на кореспонденция между ЕК и нашето Министерство на финансите.

Основната критика на Еврокомисията е, че "въпреки опитите за ограничаване" държавните разходи остават прекалено високи и надхвърлят допустимите според европейските фискални правила нива. Страната ни вече е в процедура за свръхдефицит и ако не покаже решително овладяване на разходите, може да бъда наказана с глоба и с рязане на еврофондове.

От кореспонденцията става ясно, че Брюксел е поискал от българските власти допълнителни разяснения как страната възнамерява да изпълни ангажиментите си.

Жълт картон, червен картон

"От медиите разбрахме, че ЕК е предупредила България, че при препоръчан максимален ръст от 4.2% нетните държавни разходи през 2026 г. ще нараснат с 10,1%. Можете ли да кажете за какво конкретно отиват тези допълнителни разходи? И най-важното – можете ли да гарантирате, че през 2027 г. няма да се наложи българските граждани и бизнесът да плащат по-високи данъци и осигуровки, за да покрием тези разходи?", с тези въпроси се обърна към премиера Румен Радев съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Европейската комисия предупреждава и за риск от задълбочаване на процедурата срещу България за прекомерен дефицит. Нека всички знаят какво следва - глоба от ЕК за България, а като следваща стъпка - спиране на европейските фондове и щети за милиарди евро. С некадърността си сте на път да съсипете всичко и скоро ще сме с хората на площада", предупреждава Мирчев.

"От кухнята"

В писмо до София ЕК поставя въпроси за бюджетните разходи през настоящата година и за мерките, предвидени за ограничаването им през следващите години, разкрива Nova. От Брюксел посочват, че ако България не предприеме достатъчно ефективни действия, процедурата при прекомерен дефицит може да бъде засилена.

Финансовият министър Гълъб Донев е обяснил, че 2026 г. е започнала без приет държавен бюджет и това е ограничило възможностите на правителството да овладее навреме нарастващите разходи. Посочил е, че през 2027 г. 10% от средствата, планирани за различните министерства, ведомства и държавни структури, ще бъдат задържани и ще бъдат освободени едва след ноември и само при условие, че това няма да доведе до увеличаване на бюджетния дефицит.

Официалната оценка на Брюксел за бюджетния план се очаква на 24 ноември. Тогава ще разберем дали кабинетът "Радев" е предложил адекватни мерки за ограничаване на разходите.