Българските земеделци ще се включат в протеста в Страсбург срещу Меркосур

Българските земеделци ще се включат в общоевропейския протест на 20 януари в Страсбург срещу предстоящото подписване на Споразумението между ЕС с търговския блок Меркосур, в който влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

В протестната акция в Страсбург се очаква да се включат представители на най-големите браншови организации - Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), Български фермерски съюз (БФС) и Обединени български животновъди. Техните притеснения са, че споразумението с Меркосур предвижда внос на огромни количества зърно и царевица без мита, както и внос на говеждо и птиче месо, което според тях не отговаря на строгите европейски санитарни изисквания.

Очаква се около 150-200 активни земеделци от България да пътуват организирано със самолети и автобуси до Страсбург, за да се включат физически в демонстрациите пред сградата на Европейския парламент. Тежка техника няма да пътува за Франция, но вероятно ще бъде наета на място - наши земеделци ще се качат на трактори на местни фермери, ще носят българското знаме и плакати на български език. Подготвени са транспаранти и знамена. Основните послания са: "No farmers, no food, no future!" и специфични за нас: "Българското земеделие – жертва на Меркосур".

Страните от Европейския съюз одобриха търговското споразумение с Меркосур с квалифицирано мнозинство, с което се отвори пътят към създаването на най-голямата зона за свободна търговия в света. Решението идва след близо 25 години трудни и често прекъсвани преговори със страните от Южна Америка.

Въпреки одобрението, сделката остава спорна. Франция, Полша, Австрия, Ирландия и Унгария гласуваха „против“, а Белгия се въздържа. Италия подкрепи споразумението, след като по-рано настояваше за отлагане и допълнителни защитни механизми за фермерите.

Мащабната и сложна сделка предизвика остри реакции сред фермерите, породи сериозни резерви в редица европейски столици и се превърна в източник на политическо напрежение в ЕС.