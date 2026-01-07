България вече издава визи за дигитални номади. Става дума за разрешителни за пребиваване с валидност една година и възможност за удължаване в същия срок, пише dir.bg. От специалните визи могат да се възползват чужденци от "трети страни" (тоест от държави, които са извън ЕС и Европейското икономическо пространство) - например индийци, китайци, пакистанци и т. н.

За получаване на такова разрешително обаче има доста сериозни изисквания. Всъщност има три категории кандидати, всяка с различни критерии за допустимост, посочва Business Today: чуждестранни граждани, наети от компания, която не е базирана в ЕС, Швейцария или ЕИП; чуждестранни граждани, които са част от ръководството или притежават 25% от компания, регистрирана извън ЕС, ЕИП или Швейцария; чуждестранни граждани, които са предоставяли услуги от разстояние в продължение на поне една година преди кандидатстването, не работят за български фирми и не упражняват свободна професия в България.

Чужденците, отговарящи на някое от изброените условия, трябва да подадат заявление за виза D в родната си страна, да дойдат в България и да представят допълнителни документи в различни институции (което отнема между две и четири седмици). Сред изискваните документи са чисто съдебно досие, сключена медицинска застраховка и доказателство за настаняване на български адрес. Освен това е необходимо кандидатът да докаже, че доходите му са поне колкото 50 минимални български заплати, или около 27 550 евро годишно, посочва Citizen Remote.

Според Българската предприемаческа организация за иновативни технологии (BESCO) привличането на такива "номади" ще донесе ползи на българската икономика в размер на повече от 15 млн. евро годишно. Тази оценка се основава на три глобални изследвания, които анализират данни за времето на престоя на дигиталните номади в дадена страна и за размера на средствата, които те харчат месечно, посочва българското издание на Forbes.

България е добър избор за хора, които не са вързани с офис или площадка и могат да си вършат работата от разстояние. Миналата година София зае 25-о място в световната класация на градовете, най-предпочитани от дигиталните номади.

"Балканската страна има много какво да предложи - от километрични прекрасни плажове по Черноморското крайбрежие до някои от най-старите градове в Европа. Освен това разходите за живот тук са значително по-ниски от други популярни дестинации като Лисабон например", изтъква TimeOut.