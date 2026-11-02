Банките ще правят по-строги проверки при преводите

От 1 декември банките в България започват поетапно да въвеждат услугата "Проверка на получателя" (Verification of Payee – VoP). Банките ще сравняват дали името на човека или организацията, към които клиентът изпраща пари, съответства на титуляря на посочения IBAN. Проверката се извършва преди потвърждаването на превода. Така клиентите получават допълнителна гаранция, че парите няма да заминат към погрешна сметка, както и защита от измами, при които името на получателя или IBAN-ът са подменени.

От 1 януари 2027 г. услугата става задължителна за всички банки и други доставчици на платежни услуги в страната.

Проверката е без допълнителна такса и ще се прилага при обикновени и незабавни преводи в евро, нареждани чрез мобилно или интернет банкиране, както и в банков клон.

Клиентите ще продължат да въвеждат името и IBAN-а на получателя, както досега. Банките ще извършват проверка за съвпадение на посочения получател с името на IBAN-а, без да е необходимо да се заявява отделно. Обикновено проверката отнема няколко секунди, а преди потвърждаване на плащането клиентът ще получава един от четирите възможни резултата:

Пълно съвпадение – въведеното име на получателя на сумата съответства на името на титуляря на посочената сметка.

Частично съвпадение – имената са сходни, но не съвпадат напълно. Клиентът ще получи съобщение с правилното име, с което е регистриран IBAN-ът, към който нарежда превода и ще има възможност да коригира името.

Няма съвпадение – въведеното име не съответства на името, свързано с посочения IBAN. В този случай банката няма право да спре извършването на плащането и наредителят трябва сам да прецени дали да се откаже от плащането или да продължи. "Ако не сте сигурни в данните, може да се свържете с лицето или организацията, на които възнамерявате да платите, като използвате данни за контакт, за които сте сигурни, че са достоверни", съветват от Асоциацията на банките в България. "Ако решите да продължите с плащането, без да коригирате името или IBAN-а на получателя при съобщение „Няма съвпадение“, имайте предвид, че средствата могат да бъдат прехвърлени по платежна сметка, която не се държи от посочения в нареждането получател, като банката не носи отговорност", допълват от Банковата асоциация.

Проверката не може да бъде извършена – например, поради временен технически проблем или защото банката на получателя все още не е въвела услугата. В този случай съветът на банките отново е наредителят да провери внимателно данните за плащането, преди да реши дали да прехвърли средствата. Банката не носи отговорност, в случай че средствата постъпят по сметка, която не е на посочения получател.

При съмнения клиентът винаги може да се свърже с получателя чрез познат и надежден канал. Ако пренебрегне предупреждение за несъответствие, рискува средствата да бъдат преведени на друг получател. Решението дали да продължи с превода остава изцяло на клиента.

Клиентите могат предварително да проверят имената на получателите, запазени в електронното или мобилното им банкиране. Вместо прякори, съкращения или описания като „Мама“ и „Наем“ следва да се използват пълното име на лицето, както е по документ за самоличност, или официалното наименование на дружеството, свързано със съответната сметка.

От Банковата асоциация предупреждават, че проверката на получателя, т.нар. VoP услуга, не означава, че наредителите на парични преводи вече няма нужда да проверяват за правилно изписване на IBAN-а. "Винаги проверявайте данните за плащането, преди да потвърдите превода. VoP е допълнителна защита, а не заместител на вашата собствена проверка", посочват от асоциацията.

Повече информация за услугата и отговори на най-често задаваните въпроси можете да намерите на интернет страницата на АББ.