Банките са прибрали 1.5 млрд. лв. от такси за 8 месеца

Илияна Кирилова Банките продължават да вдигат таксите си, включително и за теглене на пари с карта от банкомати.

Нарастването на печалбата на търговските банки у нас, което е неизменно през последните 4-5 години, се забавя. За първите осем месеца на годината данните на БНБ показват 2.5 млрд. лв. печалба на цялата банкова система, което е с със 107 млн. лв. (4.4%) повече спрямо миналата година.

В първите месеци на годината печалбите на банките растяха с около 10% годишно, но през юли и юни тези ръстове паднаха до 7-6%. Предни години обаче финансовите резултати на банките растяха с впечатляващи темпове от 50-60%.

Статистиката на БНБ показва, че скромният ръст от 4.4% на банковите печалби към края на август се дължи основно на по-големите приходи от такси и комисиони. Т.е. банките продължават да вдигат таксите за своите услуги. За първите осем месеца на годината те са прибрали от клиентите си - граждани и фирми, 1.5 млрд. лв. от такси, докато за същия период на миналата година сумата е била 1.353 млрд. лв.

В същото време нетната доходност от лихви, което е основната дейност на банките, тази година е почти на нивото от миналата година. Към края на август от лихви нетно банките са получили 3.698 млрд. лв., почти колкото е миналата година - 3.683 млрд. лв.

Впечатление прави и 10%-ият ръст на разходите за провизиране на евентуални лоши кредити за осемте месеца на 2025 г. Те възлизат на 418 млн. лв., с 38 млн. лв. повече от начислените към 31 август 2024 г.