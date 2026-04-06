Почина големият музикант и поет Михаил Белчев

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев, съобщи за БТА съпругата му Кристина Белчева.
Поклонението ще се състои на 9 април, четвъртък, от 13 ч. в Народния театър "Иван Вазов".
Поклон пред поета на мелодията на любовта. Лек полет на един голям музикален артист, носител на "Икар" за цялостно творчество, написаха в съболезнованията си от Съюза на артистите в България.
Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 година в София. Сред най-популярните му песни са: "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство", "Булевардът" и др.
Негови са текстовете на шлагери като „След десет години“, „Жалба за младост“, „И утре е ден“ и много други. Има издадени десетки албуми, сред които: „Къде сте, приятели“, „Двойник“, „Преквалификация“, „Късна любов“, „Мила моя“, „Прераждане“.
Има четири първи награди от фестивала "Златния" Орфей" (1969, 1984, 1990, 1998 г.), и награда за цялостно творчество (1996 г.).
Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми. През 2008-2013 г. е директор на Столичната библиотека
Белчев е автор на автобиографичната книга "Все по-близо до ангела" (2024).
Удостоен със званието "Заслужил артист" (1987 г.). Първи носител на Националната литературна награда "Георги Джагаров" на Съюза на българските писатели (14 юли 2004 г.). Той е лауреат и на „Златна книга“ от Европейския форум на експертите в сътрудничество с Академия на международно признати лидери в науката и културата (2008 г.), и на Почетната награда на Министерство на културата - „Златен век“ за заслуги към Българската култура (2011 г.).
Носител е на орден "Стара планина" първа степен. Почетен професор е на Университета по библиотекознание и информационни технологии. През 2004 г. става почетен гражданин на София през 2004 г.
Отличен е с награда „Икар" на Съюза на артистите в България през 2021 г. за изключителен принос към музиката.