Крадци откраднаха за 3 минути 3 безценни картини

Три безценни картини на Реноар, Сезан и Матис бяха откраднати от музея на фондация "Маняни Рока" в Травесетоло, в района на Парма, предадоха италиански медии.

Четири маскирани лица са разбили главния вход на вилата, след което са откраднали картините: „Рибите" (1917) на Пиер-Огюст Реноар, „Натюрморт с череши" (1890) на Пол Сезан и „Одалиска на терасата" (1922) на Анри Матис. Всички те били изложени в т.нар. „Зала на французите" на горния етаж на вилата. Картините са на обща стойност от няколко милиона евро. „Рибите" на Реноар е една от редките негови творби в постоянна колекция в Италия.

По случая се води разследване и се проучват кадри от охранителните камери на музея и на околни жилища и магазини. Крадците са действали за по-малко от 3 минути, а не хаотично — операцията е описана като „структурирана и организирана", с „очевидно предварително планирано функционално разпределение на ролите".

Кражбата не е довършена изцяло поради задействане на охранителни системи и „бързата реакция на вътрешната охрана, карабинерите и охранителната фирма".

Фондация „Маняни Рока" е една от най-важните артистични институции в Италия - тя притежава колекция с творби на Тициан, Дюрер, Рубенс, Гоя, Канова, Моне и най-значимата колекция от творби на Джорджо Моранди. Към момента в музея тече изложба с над 140 творби, посветена на символизма в Италия.