Жълт код за седем области - ще вали и гърми

Експертите по времето предупредиха за опасни валежи в Западна България, особено в Рило-Родопската област. Националният институт по хидрология и метеорология обяви за 30 август жълт код в областите Враца, Монтана, София, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград заради очаквани силни дъждове и намалена видимост.

Валежите може да причинят локални наводнения, а шофьорите в тези части на страната трябва да бъдат особени внимателни, защото ги дебнат намалена видимост и аквапланинг - тоест хлъзгави пътища, съветват от НИМХ.

Времето ще е горещо, като след пладне температурите ще достигнат 30–35°. В София се очаква градусите да се качат до 32°. По Черноморието ще остане предимно слънчево с температури 26–28°.

В понеделник и вторник се очакват повече слънце и максимални температури 31–36°. Сутрин над източните райони ще има ниска слоеста облачност, а след обяд над планинските райони в Югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.