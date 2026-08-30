Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Жълт код за седем области - ще вали и гърми

Синоптиците предупреждават шофьорите, че ще има условия за аквапланинг

Днес, 09:43

Експертите по времето предупредиха за опасни валежи в Западна България, особено в Рило-Родопската област. Националният институт по хидрология и метеорология обяви за 30 август жълт код в областите Враца, Монтана, София, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград заради очаквани силни дъждове и намалена видимост.

Валежите може да причинят локални наводнения, а шофьорите в тези части на страната трябва да бъдат особени внимателни, защото ги дебнат намалена видимост и аквапланинг - тоест хлъзгави пътища, съветват от НИМХ. 

Времето ще е горещо, като след пладне температурите ще достигнат  30–35°. В София се очаква градусите да се качат до 32°. По Черноморието ще остане предимно слънчево с температури 26–28°.

В понеделник и вторник се очакват повече слънце и максимални температури 31–36°. Сутрин над източните райони ще има ниска слоеста облачност, а след обяд над планинските райони в Югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.

 

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 31 август 2026 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

синоптична прогноза

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ