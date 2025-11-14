Жители на Ситняково протестираха заради разрушената баня

Около час продължи протестът против строежа на 16-етажна сграда на мястото на бившата баня "Ситняково" в София, съобщи БТА.

От район "Оборище" имаме становище, в което обясняваме на инвеститорите и на Националната агенция за контрол (НАК), че би следвало да се направи обществено обсъждане за толкова висока сграда, каза заместник-кметът на района Милена Алексиева. Сградата трябва да отговаря на строителството в района. Трафикът е затормозен и ако се построи такава сграда, ще се получи тапа, няма да могат да си обосноват транспортния план, заяви тя за юридическото лице, което възнамерява да строи на мястото.

По нейни думи не е можело да се спре събарянето на банята, тъй като тя не е обект на културно или историческо наследство. Алексиева настоя за строеж в рамките на позволеното за района, което е 47 м. "Ще стават задръствания, ще има увеличено замърсяване на въздуха и няма да има светлина до съседните сгради", подчерта тя. "Трябва мнението на съседите да се вземе под внимание", отбеляза Алексиева.

"Потърпевши ще са тези, които се придвижват по булеварда за работа всяка сутрин, както и тези, които карат и взимат децата си от училище, което е точно пред сградата", обясни зам.-кметът. "Очаквам инвеститорът да преосмисли този проект, а ние не сме против високото застрояване, но трябва да бъде на подходящо място", заключи Алексиева.

Днес инициативен комитет обяви протест заради неизвестността около бъдещето на терена при вече съоборената баня Ситняково. Кварталът се намира в широкия център на столицата. Теренът граничи с Военна академия.

"Миналата година внесохме жалба до СО, НАГ по повод ПУП-а на терена. Зададохме въпроси по ЗДОИ. Нещата останаха в застой, до този месец, когато теренът бе ограден, а банята бутната. Разрешително за строеж не е регистрирано в публичното пространство. Имаме основания да подозираме, че всичко ще се случи тихомълком, без обществено обсъждане", пише Мария Кавлакова от комитета.

На мястото на банята ще бъде построена 16-етажна сграда.

"Вярваме, че имаме шанс да се преборим - нямаме нужда от 16-етажна сграда. Излизаме, защото няма друга опция! Писна ни да действат зад гърба ни.

Имаме основания да смятаме, че се използват вратички в нормативната уредба, за да мине проектът за 50-метрова сграда без обществено обсъждане.

Миналата година направихме всичко по правилата — подадохме жалба, подписки, уведомления, поискахме становища, зададохме въпроси. 277 души застанахме с имената си зад искането да бъде внесена яснота да предстоящия проект.

И какво получихме? Нищо. Нито отговор, нито реакция, нито обяснение.

Към днешна дата няма разрешително за строеж! Но осъмнахме първо с поставена ограда, после с вече бутната сграда.

Всичко говори за старт на строителни дейности! Без предупреждение. Без диалог. Без уважение.

Смятаме, че 16-етажна сграда няма място в квартала. Имаме много други нерешени проблеми. Не ни трябва още един. Довечера излизаме да кажем само едно: Спрете се! Нека засегнатите от околните квартали заповядат", призовават инициаторите.