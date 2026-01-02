Започва голямо разместване на съдилища и прокуратури в София

БГНЕС Целта на разместването е и да се освободят кабинети в голямата Съдебна палата

Предстои голямо разместване на прокуратури и съдилища в София. Това става ясно от писмен отговор на парламентарен въпрос на министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев, публикуван на парламентарния сайт. Питането към него е от народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Кристина Петкова.

От 1 март 2026 г. някои съдебни институции в София ще се преместят в сграда на бул. „Драган Цанков” 6, отговаря Георгиев. Става дума за старата сграда на Софийски районен съд.

Отговорът на министъра е базиран на информация, предоставена му от представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, тъй като недвижимите имоти на съдебната власт се управляват от Пленума на ВСС.

Сградата на бул. „Драган Цанков” 6 в София се предоставя за нуждите на Военноапелативния съд (ВоАС), Софийския военен съд (СВоС), Софийския окръжен съд (СОС), Върховната прокуратура (ВП), Военно-апелативната прокуратура (BoАП) Военно-окръжната прокуратура (ВОП), Софийската окръжна прокуратура (СОП), Центъра за съдебна медиация към Софийския градски съд, Софийския окръжен съд (СОС) и Софийския районен съд (СРС).

Изготвен е инвестиционен проект, който е съобразен в максимална степен и с предоставените становища от съответните институции по отношение на необходимия брой кабинети, деловодства, помещения със специализирано предназначение, вкл. архиви и др. От бюджета на съдебната власт са осигурени допълнителни средства за реализиране на промените. Вътрешното преустройство на сградата трябва да е приключило до 1 март 2026 г. и да бъде възможно настаняването на органите на съдебната власт.

С преместването на посочените органи ще бъдат освободени кабинети в сградата на Съдебната палата, с което ще се разреши дългогодишния сграден проблем относно ползването на помещения в имота от органите на съдебна власт, посочва министърът в оставка.

В момента помещения в сградата на Съдебната палата се ползват от СОС, ВоАС, СВоС. Софийската окръжна прокуратура (СОП) се намира в административната сграда на ул. „Съборна" 7. Върховна прокуратура е настанена в различни сгради на съдебната власт, докато Военно-апелативна прокуратура и Военно-окръжна прокуратура ползват сградата на ул. „Позитано“ 24А.