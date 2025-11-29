Медия без
Язовир „Студена“ се изпуска контролирано след обилните валежи

Днес, 14:13
ВиК - Перник започна контролирано изпускане на язовир „Студена“ след значително покачване на нивото на водоема вследствие на обилните валежи през последните дни, съобщиха от дружеството, цитирани от БТА. Само за последното денонощие обемът на язовира се е увеличил с над 400 000 куб. м, достигайки 23,710 млн. куб. м при максимален капацитет от 25,2 млн.

По официални данни притокът към съоръжението през последните 24 часа е 5561 л/сек., докато разходът е едва 613 л/сек. Допълнително се изпускат по 800 л/сек., като мярката цели да поддържа безопасен баланс на водния обект. От дружеството уверяват, че са в постоянна координация с „Напоителни системи“ и местните власти.

Съгласно актуализирания месечен график за ползване на водите, обемът на язовир „Студена“ не трябва да надвишава 24,2 млн. куб. м, което налага продължаване на контролираните изпускания при необходимост.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов одобри вчера изменение на месечния график за ползване на водите на язовир „Студена“. Промяната бе направена по постъпило искане от ВиК – Перник за актуализиране на месечния график заради необходимостта от освобождаване на обем, който да поеме очаквания приток.

Министър-председателят Росен Желязков разпореди денонощно наблюдение на река Струма и водосбора ѝ по цялото течение от язовир „Студена". От язовира не трябва да се изпуска вода повече, отколкото е предвидено, до евентуално преливане има 40 см, съобщи вчера премиерът при посещението си в Симитли - една от засегнатите от дъждовете общини. Много е важно да има пълна прогноза и прозрачност, ако се наложи изпускане на яз. „Студена", заяви Желязков. 

