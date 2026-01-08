Язовир "Ивайловград" преля

В резултат на проливните валежи язовир „Ивайловград“ прелива, съобщиха от местната община. Във връзка с това кметът на общината е издал заповед за активиране на Общинския план за защита. Засега ситуацията не е драматична - язовирът прелива без опасност - от преливниците.

Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението, се посочва в страницата на общината във Фейсбук.

След дигата на язовира водите на Арда влизат на територията на Гърция, където има няколко населени места. На гръцка територия по поречието на Арда има друг язовир - "Терапио", който регулира оттока на реката, но той е в пъти по-малък от язовир "Ивайловград".

На българска територия по-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В с. Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности.