Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Въоръжен грабеж е извършен в столичния квартал "Красно село"

Нападнат бе търговски обект на известна верига, а след няколкочасово заграждане полицията арестува баща и син

29 Дек. 2025Обновена
Полицията блокира района на грабежа
БГНЕС
Полицията блокира района на грабежа

Въоръжен маскиран мъж е ограбил магазин в София. Около 19:30 ч. в понеделник е постъпил сигнал за нападение в търговски обект в "Красно село", съобщава Би Ти Ви като се позовава на МВР. Става дума за магазин за алкохол и цигари на известна верига.  Според медията нападателите са били двама. След грабежа мъжете избягаха и  се скриха във вход на жилищен блок. Полицията обгради сградата. На място освен полиция бе изпратена и линейка на Спешна помощ. Няма информация за пострадали.

Униформените се опитваха да задържат престъпнците, без да създадат опасност за живеещите в блока. След няколко часа полицията задържа баща и син, които живеят в блока, в който са се скрили.

Източници на телевизията твърдят също, че автомобилът, с който са пътували двамата мъже, е открит, а в него е имало гранати.

В магазина има видеокамери, заснели случилото се. На тях се вижда, че единият от извършителите е въоръжен. От кадрите става ясно, че оръжието прилича на автомат. На видеото се вижда и че мъжът е насочил оръжието към служителката в магазина.

Предстои да се установи обаче дали оръжието е истинско и какво точно е. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

въоръжен грабеж

Още новини по темата

Четирима въоръжени обраха златарско ателие в София

15 Май 2025

Издирват извършител на въоръжен грабеж в офис за бързи кредити
15 Яну. 2025

Ограбиха 50 000 лв. от казино в София
18 Ноем. 2024

Въоръжени атакуваха кметство и ограбиха касите му
28 Май 2024

Продължава издирването на извършителите на въоръжения грабеж в Благоевград
03 Дек. 2023

Двама курсанти от МВР са задържани за въоръжен грабеж
09 Май 2022

Въоръжен мъж ограби офис на фирма за разплащания в София
25 Ноем. 2021

Опит за грабеж в банка беше извършен и във Варна
17 Юни 2021

Въоръженият грабеж в офис за бързи кредити се оказа инсцениран
04 Яну. 2021

Въоръжен грабеж е извършен в офис за бързи кредити в София
25 Дек. 2020

Въоръжен грабеж на банков клон в столичния квартал "Сухата река"
08 Ноем. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?