Въоръжен грабеж е извършен в столичния квартал "Красно село"

Въоръжен маскиран мъж е ограбил магазин в София. Около 19:30 ч. в понеделник е постъпил сигнал за нападение в търговски обект в "Красно село", съобщава Би Ти Ви като се позовава на МВР. Става дума за магазин за алкохол и цигари на известна верига. Според медията нападателите са били двама. След грабежа мъжете избягаха и се скриха във вход на жилищен блок. Полицията обгради сградата. На място освен полиция бе изпратена и линейка на Спешна помощ. Няма информация за пострадали.

Униформените се опитваха да задържат престъпнците, без да създадат опасност за живеещите в блока. След няколко часа полицията задържа баща и син, които живеят в блока, в който са се скрили.

Източници на телевизията твърдят също, че автомобилът, с който са пътували двамата мъже, е открит, а в него е имало гранати.

В магазина има видеокамери, заснели случилото се. На тях се вижда, че единият от извършителите е въоръжен. От кадрите става ясно, че оръжието прилича на автомат. На видеото се вижда и че мъжът е насочил оръжието към служителката в магазина.

Предстои да се установи обаче дали оръжието е истинско и какво точно е.