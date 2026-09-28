Всички социални помощи влизат в нов кодекс

За пръв път от много години в България започва подготовка за нов кодекс, при това в ключова област – социалната подкрепа. За такъв кодекс се говори от поне 6 години – за последно парламентът задължи министерството на труда да го изработи през 2020 г., но до проект така и не се стигна. Така социалните помощи у нас са пръснати из всякакви закони – за социалното подпомагане, за семейните помощи за деца, за личната помощ, за хората с увреждания, за качеството на социалните услуги и т.н. Кодифицирането на тази материя излиза на дневен ред, а днес Икономическият и социален съвет започна обществена дискусия по темата. В момента в социалната област има два кодекса – Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

Обединяването на десетките видове помощи в един кодекс няма да бъде инструмент за ограничаване на права, каза в началото на дискусията социалният министър Наталия Ефремова. Това настоява и самият съвет – да се направи внимателна оценка на риска и да няма отнемане на вече постигнати права.

Целта е по-видими права, по-ясни правила, по-достъпна подкрепа, обясни Ефремова. Бъдещият кодекс трябва да отговори на четири задачи:

– яснота – човек трябва да разбира на каква подкрепа има право, системата да е организирана около него и не той да трябва да познава системата, а тя да го разпознае като нуждаещ се;

– достъпност - гражданинът не бива да се превръща в куриер между институциите, а процедурите трябва да се дигитализират и да разчитат повече на служебен обмен на данни;

– координация - животът на един човек не е разделен на закони;

– предвидимост на публичния ресурс.

Добрата социална политика не се съдържа в броя помощи, които са раздадени, а в това дали човек е получил възможност да промени ситуацията, в която се намира, коментира още Ефремова.

Ключови въпроси пред изработването на кодекса са и проблемите с линията на бедност, енергийната бедност, посочи Асия Гонева от КНСБ.

СТАТИСТИКА

Социалният министър изнесе справка за главоломното нарастване на някои видове социална подкрепа през последните години. През 2020 г. социални помощи са получавали 340 000 семейства, а в края на 2025 г. броят им е вече 427 000. Финансовият ресурс нараства с 87%. Финансовата подкрепа по закона за хората с увреждания през 2020 г. обхваща 665 000 души, а в края на 2025 г. – 733 000 души, кто ресурсът и тук нараства с 86% – от 472 на 879 млн. лв. Най-поразителната разлика е при личните асистенти. През 2020 г. те са 26 000 души, а през 2025 г. достигат 76 000, а днес са вече над 88 000. Финансирането набъбва от 202 млн. лв. на 1,2 млрд. лв. (заплащането на личните асистенти е обвързано с минималната заплата). По данни на Балканския институт за социална политика 86% от личните асистенти са членове на семейството.

По закона за семейните помощи за деца през 2020 г. са предоставени 550 млн. лв. и са обхванати 688 000 деца и семейства. В края на 2025 г. ресурсът е 660 млн. лв., а подкрепените са над 771 хил. деца и семейства. Увеличението на ресурса е с 30%.

Очаквайте подробности от дискусията