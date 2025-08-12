ВАС потвърди забраната за отглеждане на норки в България

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди забраната за отглеждане на "американска норка" в България, съобщи онлайн изданието mediapool. Такава заповед бе издадена от Министерство на околната среда и водите още в края на май 2022 г., но тя се обжалваше от собствениците на единствената ферма в България. Тя се притежава от "Фармпро", в която съдружници са Иван Ангелов, синът му Ангел Ангелов и роднини, които са по-известни с пилешките си продукти "Градус".

В мотивите за забраната от 31 май 2022 г. МОСВ записа, че американската норка "освен много агресивен хищник е и силно пластичен (приспособим) конкурент с отрицателно въздействие върху местните видове птици, гризачи, земноводни и водни (риби, раци) организми и нанася сериозни щети на птицевъдството и рибовъдството". Видът е включен в топ 20 на сред 100-те най-опасни инвазивни чужди видове (ИЧВ) в Европа.

"Фармпро" обжалва с мотив за липса на доказателства, че дадени местни видове със сигурност ще бъдат заплашени от изчезване, вследствие случайното изпускане на норки в дивата природа на България.

В становището на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРВХ) към Министерството на земеделието и горите се посочва, че американската норка боледува и може да е преносител на бактериални заболявания, които се споделят и с човека като салмонела, туларемия, туберкулоза, антракс и др. Норките са преносители и на редица паразитни заболявания. Налице са и данни, че норките са преносители на ковид.

По делото е прието заключение на съдебна експертиза, изготвено от катедра "Зоология и антропология" на Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", от което се установява, че американската норка, в качеството ѝ на неместен вид е възникнал и разпространен естествено в Северна Америка, а основната причина за въвеждането ѝ в природата на Европа са фермите за кожи.

Съдът не е съгласен с твърдението на "Фармпро", че със заповедта си министърът е нарушил принципа на съразмерност, тъй като опазването на природата с нейната разнообразна флора и фауна е от по-голям обществен интерес от този на единствения инвеститор във връзка с вида американска норка в България.

"Заповедта предвижда ограничаване на вноса и размножаването, като дава възможност да бъде реализирана търговската стойност на отглежданите животни, така че да няма загуба и за инвеститора", добавя съдът.

След този изход от делото "Фармпро" трябва да плати на Сдружение "Кампании и активизъм за животните в индустрията" 1200 лева, разноски за касационната инстанция. На МОСВ дружеството дължи 200 лв.