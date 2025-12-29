Трима са вече задържаните за въоръжения грабеж в "Красно село"

Булфото Полицията блокира с часове района на грабежа, а на място дойдоха и хора от специалните сили и от жандармерията

Трима души са вече задържаните за въоръжения грабеж в търговски обект за алкохол на популярна верига, който беше извършен в понеделник вечерта в столичния квартал "Красно село". Това са съобщили от СДВР пред БТА. До този момент се знаеше, че при среднощната масирана операция на полицията, в която участваха и специални сили, са арестувани двама души - баща и син.

Сигналът за въоръжено нападение в търговски обект в "Красно село" бе подаден около 19:30 ч. в понеделник. След грабежа извършителите избягаха и се скриха във вход на жилищен блок. Полицията обгради сградата. На място освен полиция бе изпратена и линейка на Спешна помощ. И до момента няма информация за пострадали.

Униформените се опитваха да задържат престъпниците без да създадат опасност за живеещите в блока. След няколко часа полицията задържа баща и син, които живеят в блока, в който са се скрили.

Би Ти Ви обяви, че автомобилът, с който са пътували мъжете, е открит, а в него е имало гранати.

В магазина има видеокамери, заснели случилото се. На тях се вижда, че единият от извършителите е въоръжен. От кадрите става ясно, че оръжието прилича на автомат. На видеото се вижда и че мъжът е насочил оръжието към служителката в магазина.

Предстои да се установи обаче дали оръжието е истинско и какво точно е.