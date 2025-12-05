Терзиев планира за една година да удвои дълга на София



Кметът Васил Терзиев и екипът му предлагат много смело заемно финансиране на столицата за бюджетната 2026 г. С план-сметката на столицата е заложено почти двойно увеличение на дълга. Според екипа на кмета това ще даде възможност за активна инвестиционна политика на общината. Рязкото задлъжняване на града обаче със сигурност ще предизвика и политически критики.

Това стана ясно от първото представяне на готвения проектобюджет на столицата за 2026 година.

Към края на 2024-а година дългът на столицата възлизаше на 895 541 192 млн. лв. През 2025-а година към това ниво не бяха добавени никакви нови заеми и заложеното ниво на дълга за края на годината заради погасявания е дори по-ниско - 879 731 352 лв. Сега екипът на Терзиев смята да действа смело, като взимането на голям заем за транспорта вече бе възложено на кмета с решение на общинския съвет. През ноември СОС възложи на кмета да сключи дългосрочен заем за обновяване на подвижния състав на електро и автотранспорта в размер на 398 млн. лв.

Сега към този вече планиран заем се добавя още толкова - общината възнамерява да изтегли общо заемни средства в размер на 400 млн. евро през 2026 година.

От тях за устойчив транспорт и метрото ще отидат 104 млн. евро, 73 млн. евро са предвидени за улична мрежа и тротоари, 230 млн. евро - за обновяване наа транспорта и други големи проекти като колектори и мостове. От екипа на Терзиев уверяват, че парите ще се инвестират за ключови дейности и столичани ще могат да се уверят в това.

Справка в данните на финансовото министерство за бюджетите на общините показва, че към полугодието размерът на дълга на Столична община съставлява 72.35% като дял от собствени приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности съставлява. На глава от населението дългът възлиза на 447 лв. За сравнение в Бургас първият показател е 35.99% и 258 лв., във Варна - 76.05% и 542 лв., в Пловдив - 45.12% и 331 лв.

Предвижда се в проектобюджета на София за 2026 година да залегнат 1.81 млрд. евро приходи и разходи. Собствените приходи растат с 5% без увеличение на ставки. Екипът на Терзиев предвижда амбициозна капиталова програма. Засега общината е доволна от предвидения ръст на трансфера от държавата в размер на 14% спрямо 2025, като настоява в проектобюджета да бъдат ясно посочени размерът на субсидиите за градския транспорт и метрото - съответно 70 млн. евро и 20 млн. евро, разбра се от думите на новия зам.-кмет по финансите Георги Клисурски.