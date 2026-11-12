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Такси приложенията "Максим" ще бъдат свалени от Google Play и App Store

Днес, 19:08

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) предприе официални мерки за премахването на мобилните приложения „Максим“, „TUDA“ и „TAXSEE“ от официалните магазини за софтуер. Действията са в изпълнение на влязло в сила съдебно решение.

Административният съд – София-град е уважил искането на агенцията за премахване на апликациите за алтернативни таксиметрови услуги, качени в MAXIM.PLATFORM и разпространявани към крайните потребители чрез платформите Google Play и App Store.  

Автомобилната администрация вече е уведомила Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) за съдебното решение и необходимия контрол за изпълнението му. На свой ред ГДБОП е сезирала Google Play и App Store, които трябва да премахнат приложенията.

Това означава, че скоро българските потребители на Android и iOS най-вероятно няма да имат достъп до изтеглянето и актуализирането на софтуера на MAXIM.PLATFORM.

Най-доволни от този развой ще са таксиметровите фирми, които се оплакваха от конкуренцията. 

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