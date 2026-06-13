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Столицата събра „София прайд” и „Шествие за семейството”

На прайда пя Дара, а на шествието свири гвардейският оркестър на армията

13 Юни 2026Обновена
Много млади хора се събраха на "София прайд" в Княжеската градина
БГНЕС
Много млади хора се събраха на "София прайд" в Княжеската градина

Центърът на София бе блокиран следобед след като София събра паралелното провеждане на "София прайд” и "Шествие за семейството". Стотици полицаи охраняват двете мероприятия, като по програма те няма да се засекат в нито един момент и на нито едно място. 

"София прайд” се проведе традиционно основно в Княжеската градина и Пилоните на НДК.  "Шествие за семейството”  пък започна от пространството пред храм „Св. Неделя” и ще завърши пред храм-паметника „Св. Александър Невски”.

Пред събралите се на прайда пя певицата Дара, спечелила наскоро "Евровизия". На шествието пък бяха гвардейският оркестър на армията, присъствието на който бе обяснено с молба на патриарх Даниил, както и дъщерята на Симеон Сакскобурготски Калина и мъжът й Китин Муньос.

Светият Синод пусна специално изявление, в което обяви, че не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“ и изразява изразява своето несъгласие с идеите и посланията, които се популяризират чрез това събитие. "Православната църква изповядва, че човекът е сътворен от Бога като мъж и жена и че семейството, основано на благословения брачен съюз между мъж и жена, е естествената и богодарувана среда за живот, любов, раждане и възпитание на децата", пише още в позицията на Светия Синод.

Пред бТВ патриархът каза, че догодина шествието ще бъде организирано само от православната църква и няма да е в същия ден като прайда. 

София Прайд 2026 събра хиляди участници в центъра на столицата под мотото „Различно си приличаме“. Събитието премина с концертна програма, шествие и съпътстващи инициативи в подкрепа на равенството и правата на ЛГБТИ+ хората в България.

Тазгодишното издание възстанови традиционния формат на проявата - концерт преди началото на шествието. Програмата започна още в 14:00 ч. с отварянето на експо зоната, където свои щандове разположиха организации и партньори, подкрепящи каузата. Концертът започна в 16:00 ч. а шествието потегли в 18:30 ч. от района на Княжеската градина.

Организаторите определиха събитието като платформа за подкрепа на равенството, достойнството и човешките права. Според тях тазгодишната кампания поставя акцент върху споделените човешки преживявания и ценности - любовта, семейството, приятелството и стремежа всеки човек да живее свободно и без страх от осъждане.

„Шествието за семейството“ пък е ежегодно обществено събитие през юни в София, организирано в защита на традиционните ценности, брака и родителството и появило се като контрапункт на прайда. Инициативата привлича различни участници, провеждайки се с разрешение на Столичната община. Тази година събитието бе подкрепено от депутатите от управляващата партия на Румен Радев - "Прогресивна България". Депутатът от ПБ Слави Василев чете дори подкрепяща декларация от трибуната на НС.

 

Княгина Калина поведе шествието на семейството, а зад гърба й остана гвардейския оркестър на армията
БГНЕС Княгина Калина поведе шествието на семейството, а зад гърба й остана гвардейския оркестър на армията
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София Прайд, Шествие на семейството

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