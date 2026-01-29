Медия без
София спира под натиск опасен строеж край Боянското блато

На терена са заложени 5 многофамилни блокчета с подземни гаражи, обяви "Спаси София"

Днес, 11:28
Една от акциите за запазване на Боянското блато при министър Юлиян Попов, 2024 г.
Под силен обществен натиск Столична община е издала заповед за спиране на опасен строеж край Боянското блато. На мястото е предвидено изграждане на 5 многофамилни блокчета с подземни гаражи и изгребни ями, като от години сдружение "Защита на Боянското блато" водят битки срещу него заради сериозен природен риск. За незабавно спиране на проекта настоя през декември и омбудсманът Велислава Делева. 

Разрешението за строеж е издадено в последния работен ден на предишната администрация при бившия районен кмет Теодор Петров и бившия главен архитект на района Мирослав Русев, разказаха от сдружението. Оттам твърдят, че при строежа се извършва нерегламентирана корекция на речно дере и строителство върху река, без становище на РИОСВ и без съгласуване с басейнова дирекция. Още през декември казусът е поставен пред временно изпълняващия длъжността главен архитект на София, но без резултат, като от сдружението са настояли за незабавно спиране на строителството. 

Днес общината е подписала такава заповед. От администрацията се аргументират, че строежът върху имота, намиращ се в непосредствена близост до защитеното блато, е заплаха за единствената останала естествена влажна зона в София. От общината изтъкват, че блатото служи като природен резервоар за планински води и ключова защитна зона срещу наводнения на съседните квартали като Бояна, Манастирски ливади и Павлово, особено при силни валежи, каквито бяха регистрирани през последните години.

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЕРЕНА 

От кметството са изискали изпълнителите да освободят строителната площадка в срок от три дни, след което да бъде прекъснато електрозахранването и водоснабдяването на обекта. На инвеститора е даден 20-дневен срок за представяне на ключови документи, включително становище от РИОСВ, хидроложко изследване и хидравлични изчисления.

При проверка на място от общински контрол вчера не е било представено разрешение за строеж за установеното трасе и техническите параметри на дренажните дейности. Изпълнителите са получили 24 часа да внесат изисканите документи, като при неизпълнение ще бъдат приложени всички законови административни и санкционни мерки за незаконно строителство. Контролът продължава по установения ред и в рамките на правомощията на общината, подчертават от екипа на Терзиев.

